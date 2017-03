Evropa mírně ztrácí, RWE po výsledcích +9 %

Západoevropské akciové indexy se v úvodu dnešního obchodního dne pohybují mírně v červených číslech, případně v těsné blízkosti včerejšího závěru. Pozornost je upřena zejména na zítřejší zasedání amerického Fedu, kde s největší pravděpodobností dojde ke zvýšení úrokových sazeb, ale i data v podobě indexu ZEW z Německa, který bude zveřejněn v 11:00. Podobná situace panuje i u eura, které zůstává na hladině 1,064 EUR/USD.



Nejlepší výsledek z celého indexu Stoxx 600 si připisuje RWE. Jeho akcie zpevňují o 8,7 % poté, co firma představila své výsledky a především pak výrazně lepší výhled na letošní rok, než se očekávalo. Společnost navíc obnovila výplatu dividendy, která by měla dosáhnout 0,50 EUR. Daří se rovněž Innogy, která roste o 5,4 % díky zprávám, že zájem převzít společnost má francouzská Engie. Samotná Engie pak oslabuje o 2 %.



V záporu jsou především banky, které v průměru odepisují téměř procento. RBS oslabuje o 1,7 %, Bank of Ireland o 1,6 % a například Lloyds a Raiffeisen Bank o 1,5 %, resp. 1,3 %.



Celoevropský Euro Stoxx 50 ztrácí stejně jako francouzský CAC 40 0,3 %, německý DAX 0,1 %, když britský FTSE 100 zůstává beze změny.