ČNB: Benda drží komunikaci

Včera měl rozhovor pro Trend.sk člen bankovní rady ČNB Vojtěch Benda. Neřekl nic překvapivého, když i nadále drží komunikaci (exit vidí CNB zhruba v polovině roku, řízený floating po exitu, jen relativně slabé trendové posilování kurzu apod.).

Ani nic jiného vlastně říci nemohl. V tuto chvíli bychom již neměli čekat z ČNB žádné konkrétnější plány a detaily exitu či toho, jak ČNB bude po něm kurz řídit. Z našeho pohledu je nejvytší pravděpodobnost exitu v dubnu z důvodu vysoké inflace a především pozitivního inflačního výhledu. Po exitu bude ČNB stabilizovat vývoj kurzu a nedovolí výrazné posílení (které by mělo negativní vliv na exporty a trh práce) ani oslabení (které by se negativně promítlo do inflace).