Americký regulátor rozhodl: Bitcoinový ETF nebude

Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) minulý pátek zamítla žádost o uvedení prvního fondu založeného na kybernetické měně bitcoin na burzu ve Spojených státech. Hodnota bitcoinu po rozhodnutí spadla o necelých 17 procent, poté se však vrátila na hodnoty přes 1 200 dolarů za bitcoin. Ve řhe jsou však další dvě žádosti.



Dvojčata Tyler a Cameron Winklevossovi se snažili komisi přesvědčit, aby umožnila vstup jejich bitcoinového fondu na burzu Bats BZX. Komise se však rozhodla, že takovýto krok nepovolí. Poukázala na nedostatečnou regulaci této kybernetické měny. První podobná žádost byla podle informací agentury Reuters podána už před čtyřmi lety.



Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední kybernetická měna světa. Vytváří ji síť počítačů se specializovaným softwarem, naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové virtuální mince stabilním a postupně se zpomalujícím tempem. Protože není pod kontrolou žádné centrální banky a dá se snadno přesouvat, často měnu využívají ti, kdo se chtějí vyhnout kapitálovým kontrolám.



Proto je bitcoin populární například mezi čínskými uživateli, což minulý rok dělalo vrásky na čele Čínské lidové bance, která provedla demonstrativní razie na bitcoinových burzách. K žádným dalším opatřením se však neuchýlila, což může být i díky tomu, že podle posledních dat regulátorů odliv kapitálu z Číny začátkem tohoto roku zvolnil.



Kurz bitcoinu je ve srovnání s oficiálními měnami velmi rozkolísaný a snadno podléhá spekulacím. Na rozdíl od běžných měn za sebou nemá žádnou reálnou oporu v podobě ekonomiky, na jejíž výkon by byl navázán. Nejvýraznější denní výkyvy bitcoinu se loni pohybovaly kolem deseti procent. Kolísavost bitcoinu ale byla výrazně slabší než v roce 2013, kdy denní výkyvy dosahovaly až 40 procent. Investoři si od případného schválení ETF slibovali větší popularitu měny mezi institucionálními investory, což by v důsledku mohlo kurz pomoci stabilizovat.



Fanoušci bitcoinu a institucionální investoři se zájmem o bitcoinové EFT však nemusí zoufat. SEC totiž vyhodnocuje další dvě žádosti, přičemž obě společnosti, jež je podaly, navrhují odlišný způsob určování ceny bitcoinu, než bratři Winklevossovi. Ta by se podle právě zkoumaných žádostí měla odvíjet od indexu TradeBlock.



Tyler a Cameron Winklevossovi se v minulosti zviditelnili právním sporem se zakladatelem Facebooku Markem Zuckerbergem, kterého obvinili, že jim ukradl jejich nápad na vytvoření internetové sociální sítě. Dohoda o urovnání této žaloby jim vynesla zhruba 65 milionů dolarů.



Zdroj: ČTK