RWE se vrací zpět, Po odmlce chce vyplácet dividendu a má dobré vyhlídky

Hlavní zprávou z výsledků hospodaření německé energetické utility RWE, od níž se v roce 2016 oddělila skupina innogy a která se orientuje na obnovitelné zdroje energie, energetické sítě a maloobchodní aktivity, je to, že RWE chce za rok 2017 vyplatit akcionářům znovu dividendu. Skupina RWE se po splitu s innogy v roce 2016 soustředí na konvenční zdroje energie.



„Německá energetická společnost v minulém roce utržila 45,8 miliardy eur, což je pokles o šest procent, při tržním konsensu postaveném na hodnotě 47,3 miliardy eur,“ zhodnotil výsledky společnosti RWE Ján Hladký, analytik Patria Finance. Ukazatel EBITDA se podle něj propadl o 23 % na 5,4 mld. EUR a udržel se tím v linii tržních predikcí.

Kapitálové výdaje dosáhly 2,4 mld. EUR při dvaceti sedmi procentním propadu, zároveň však nepřesáhly provozní cashflow (také 2,4 mld. EUR). „Mnohem zajímavější než předešlý rok je ale výhled na rok 2017. Podle něj by se měl ukazatel EBITDA vyšplhat na 5,4 až 5,7 mld. EUR, zatímco trhy předpokládaly stejné hodnoty jako v tomto roce,“ řekl Ján Hladký. Čistý zisk, jenž v uplynulém roce dosáhl hodnotu 780 mil. EUR, plánuje management dotáhnout do intervalu 1,0 – 1,3 mld. EUR. „Tento solidní růst se nachází vysoko nad tržním konsensem udávajícím přibližně 810 mil. EUR. Primárním hnacím motorem budou příjmy z obchodních aktivit v Asii, zatímco příjmy z generování elektřiny by měly naopak klesat,“ uvedl Ján Hladký.

Dobrou zprávou pro investory ale je, že skupina RWE hodlá po dvouleté odmlce od příštího roku opět začít s výplatou dividend i za kmenové akcie. Aktuální odhad výše dividendy za letošní rok je 0,5 euro za akcii a společnost věří, že vyplácení dividend bude možné i v následujících letech. Ekonomičtí komentátoři říkají, že snahou RWE je uklidnit zklamání minoritních akcionářů, kteří vlastní až 23% podíl akcií RWE. Podle Jána Hladkého při součtu příznivého výhledu hospodaření a plánovaného znovuzavedení dividendy 50c již v tomto roce, pak není divu, že během dneška zaznamenaly akcie společnosti až o 6% skokový růst.