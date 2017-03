Inflace v Německu je na 2,2 procenta, maximum od srpna 2012

Meziroční míra inflace v Německu podle údajů harmonizovaných s metodikou výpočtu v zemích Evropské unie v únoru vystoupila na 2,2 procenta. Dostala se tak nejvýše od srpna 2012. Proti lednu se ceny zvýšily o 0,7 procenta. Oznámil to dnes spolkový statistický úřad, který tak potvrdil předběžné údaje z počátku tohoto měsíce. V lednu meziroční inflace činila 1,9 procenta.



Podle neharmonizovaných údajů ceny meziročně vzrostly také o 2,2 procenta. Proti lednu se pak zvýšily o 0,6 procenta. Ceny potravin se v únoru meziročně zvýšily o 4,1 procenta, ceny alkoholických nápojů a tabáku pak o 2,3 procenta. Ceny v dopravě vzrostly o pět procent. Meziročně klesly pouze ceny v komunikacích, a to o 0,9 procenta.



Inflace v Německu se tak poprvé od září 2012 dostala nad úroveň oficiálního cíle Evropské centrální banky (ECB) pro celou eurozónu. To by mohlo banku přimět k tomu, aby začala uvažovat o postupném zpřísňování měnové politiky. Cílem ECB je, aby se meziroční tempo růstu spotřebitelských cen pohybovalo těsně pod dvěma procenty. ECB v posledních letech měnovou politiku výrazně uvolňuje, aby podpořila inflaci. Zavedla například záporné depozitní sazby a spustila nákupy vládních dluhopisů.



Silný růst inflace v Německu by mohl zvýšit tlak na zpřísňování měnové politiky v eurozóně, zvláště před zářijovými volbami v Německu. Ke kritikům uvolněné měnové politiky ECB patří například šéf německé centrální banky Jens Weidmann a mnozí němečtí politici. Veřejnost nese nelibě zejména to, že extrémně nízké úroky poškozují střadatele.

(Zdroj: Reuters, ČTK)