Technická analýza: Dolar s jenem může do středečního oznámení Fedu konsolidovat

Japonský jen brání hodnotu 115,00 USDJPY. V současné době však dolar nedovoluje jenu výrazné zisky a jinak tomu nemusí být až do středečního měnového oznámení Fedu. Po zasedání bude zajímavé sledovat právě doprovodný komentář. Trh bude především zajímat, jak může probíhat zvyšování úrokových sazeb v budoucnu.

USDJPY: Měnový pár drží pozice při týdenním pivotu. Oscilátor relativní síly RSI se nachází v neutrálním pásmu. Aktuálně při 50 bodech. Parabolický trendový indikátor SAR signalizuje down-trend.



Preferovaný scénář: Konsolidace. Měnový pár by se mohl držet pod hodnotou 115,00 USDJPY a to až do středečního zasedání Fedu.

Alternativní scénář: LONG pozice. Případné posílení nad hodnotu 115,35 USDJPY může pozitivně vyznít pro dolar, který by se následně definitivně mohl odpoutat od širokého konsolidačního pásma.



Index spekulativního sentimentu: Kontraindikátor SSI se nachází na úrovni 1,03. Celkem 39 % obchodníků se nachází v long pozici.



Klíčové týdenní technické úrovně:



R2 - 116,55

R1 - 115,66

Pivot – 114,61

S1 - 113,71

S2 – 112,66