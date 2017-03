Erste neslevuje z růstových tendencí, ČEZ čeká na výsledky

Pražská burza se dnes zbarvila do zelena. Hlavním tahounem byla bankovní skupina Erste. Dařilo se taktéž akciím Moneta Money Bank. Žádná významnější korporátní zpráva se nicméně neobjevila. V případě Monety budeme v následujících týdnech bedlivě sledovat chování investorů před blížící se dividendou. Její výše dosáhne 9,8 Kč, což představuje dividendový výnos na úrovni 11,5 %.



CME oznámila, že se hodlá odvolat protirozhodnutí bulharského antimonopolního úřadu, který v minulém týdnu udělil pokutu televizi bTV spadající do skupiny CME. Pokuta by se měla vyšplhat na 1,5 mil. USD.



Mezi velkými jmény pražské burzy dnes zaostávaly akcie ČEZ. Rozhovor generálního ředitele Daniela Beneše pro Radiožurnál na tom měl v našich očích pramalý podíl. Beneš uvedl, že firma aktuálně nepracuje na projektu rozdělení společnosti. Pro investory je daleko poutavějším tématem na příští týden plánované zveřejnění hospodářských čísel za loňský rok.