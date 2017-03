Brexit vrací do hry snahy Skotů o osamostatnění. Skotové nesouhlasí s odchodem UK z EU

Skotská premiérka Nicola Sturgeon o víkendu uvedla, že zahájí kroky, jež by vedly ke druhému nezávislému referendu o případné samostatnosti Skotska. Země totiž nesouhlasí s případným vystoupení UK ze svazku EU. Prohlášení skotské premiérky bylo reakcí na připravovaný začátek jednání o Brexitu mezi ostrovním královstvím a zástupci unie, jež by měl přijít ještě do konce tohoto týdne.Podle premiérky nyní Skotsko stojí na důležité křižovatce. Případné referendum by se mohlo konat na přelomu let 2018/19.Britská strana reagoval v tom smyslu, že skotská administrativa by se měla starat více o chod země než o přípravy referenda. Podle britské vlády si většina Skotů nepřeje další všelidové hlasování. Takové referendum by navíc mohlo způsobit vážné ekonomické problémy v tu nejnevhodnější dobu.