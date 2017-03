Trhy začínají obracet, Trumpovo kouzlo se vytrácí

Ihned po amerických prezidentských volbách se na trzích rozšířil pozitivní sentiment. Tradeři uvěřili v reflaci a trhy zapomněly na dlouhou řadu měsíců, kdy se neustále hovořilo o hrozbě deflace a pomalého ekonomického růstu. Naděje na rychlejší ekonomický růst a investice do silnic, mostů a tunelů ale v posledních dnech slábnou. Investoři stahují peníze z trhu obligací chráněných proti inflaci, požadují vyšší výnosy u rizikových korporátních obligací a klesá zájem o akcie malých společností, které z povolební rally těžily nejvíce.



Proč ta náhlá změna? V první řadě se ukazuje, že Donald Trump bude při prosazování deregulace a výdajů na infrastrukturu ve výši 1 bilionu dolarů čelit překážkám. Není jasné, co vše bude schopen prosadit a jak rychle. Investoři se ale také začínají obávat rychlosti, s jakou porostou sazby. Nyní tak dochází k růstu výnosů vládních obligací, ale inflační očekávání se snižují. To opět vyvolává obavy, že Fed zbrzdí probíhající ekonomické oživení.



V neposlední řadě dochází k opětovnému poklesu cen ropy. Ty v poslední době významně ovlivňují inflační očekávání a investoři je také berou jako indikátor vývoje v globální ekonomice. Pokles cen ropy považují za známku ochlazení poptávky a nižšího růstu. K tomu se přidává negativní dopad nižších cen ropy na trh dluhopisů s nízkým ratingem, na kterém své obligace vydává řada firem pohybujících se v energetice.



Investoři se mohou k reflačnímu příběhu znovu vrátit, ale tentokrát už na to nebude stačit jen pár politických projevů. V tuto chvíli víra v rychlou reflaci slábne. A je pravděpodobné, že bude pokračovat odklon od aktiv, která z povolební rally těžila nejvíce. To až do doby, kdy budou patrné konkrétní známky pozitivního vývoje v ekonomice.



První z následujících grafů ukazuje vývoj výnosů korporátních obligací s nízkým ratingem. Jejich dna bylo dosaženo na počátku února a následný růst výnosů (tedy pokles cen) zrychlil zejména v tomto měsíci. Nyní se tyto výnosy pohybují na podobných úrovních jako na konci minulého roku:

Druhý graf zobrazuje tok peněz do největšího ETF, který se zaměřuje na dluhopisy s nízkým ratingem. Je zřejmé, že současný odliv peněz z tohoto fondu je nejsilnější od amerických prezidentských voleb:





Autor: Lisa Abramowicz



(Zdroj: Bloomberg Gadfly)