Jaké bude ozdravení Opelu/Vauxhallu? Má být rychlé a razantní

Francouzský automobilový koncern PSA, který nedávno převzal od americké konkurence General Motors ztrátový Opel, by měl rychle a razantně začít se sanací ztrátových značek Opel a Vauxhall ve Velké Británii.



A jak to má probíhat? Willi Diez, ředitel Institutu pro automobilový sektor (IFA) v Německu, kterého citoval magazín Automobilwoche, nepovažuje za reálné, aby restrukturalizaci koncern PSA ponechal výhradně jen na vedení Opelu. Podle Dietze to ještě nikdy při žádné podobné akvizici nefungovalo a je nutné se poučit z bolestivé zkušenosti koncernu Daimler při akvizici Chrysleru, která se po letech rozpadla.



Změna Opelu na ziskovou firmu musí být rychlá



PSA v pondělí 6. března 2017 oficiálně potvrdilo převzetí značky Opel za 1,3 miliardy eur od General Motors. Transakce se má završit ještě letos. Velkou diskuzí prošla v rámci převzetí společnosti otázka zaměstnanosti v továrnách Opelu a britského Vauxhallu. Opel spolu se svou sesterskou značkou Vauxhall zaměstnávají v sedmi evropských zemích více než 38 tisíc lidí, z čehož polovinu v Německu.



Faktem je, že šéf PSA Carlos Tavare má jasný koncept, jak do roku 2020 učinit z Opelu opět ziskovou společnost. Dá se proto předpokládat, že koncern PSA bude postupovat velmi rychle a Carlos Tavares bude chtít, stejně jako v posledních letech v případě PSA, uskutečnit sanaci stejně rychle a razantně i u Opelu.



Automobiloví odborníci proto míní, že takový výsledek bude možný jedině tehdy, pokud bude mít v Opelu nasazen francouzský management, který bude mít jasný a čitelný mandát a instrukce, co přesně dělat. Spekuluje se v této souvislostí o tom, že pravděpodobně půjde především o sjednocení platforem všech modelů značek Peugeot, Citroën, DS a Opel s množstvím identických dílů. Tím by se mohly docílit úspory v pořizování a produkci.



Diez: Netahejte Opel tam, kde ho neznají



Willi Diez je naproti tomu velmi skeptický k plánům dostat Opel na zahraniční trhy, které pro něj byly dosud zavřené. Opel je podle něj velmi německá a evropská značka, kterou například v Číně nebo USA prakticky nikdo nezná. Na těchto vysoce konkurenčních trzích je mimořádně obtížné a hlavně nákladní etablovat novou značku. Opel by se měl podle Dietze proto zpočátku raději soustředit na ty evropské trhy, o které zatím nebyl velký zájem, například na Rusko.



V případě rušení pracovních míst se PSA podle Dieze spolehne především na přirozenou fluktuaci lidí, ačkoli nevylučuje ani nucené propouštění spojené s odstupným. V první řadě proto, že zaměstnanci Opelu jsou do konce roku 2018 chráněni kolektivní smlouvou. Budoucnost německých továren nevidí Willi Diez velmi pesimisticky, například kmenová továrna v Rüsselsheimu určitě přežije a Eisenach zase patří k nejproduktivnějším. Navíc PSA musí některý ze závodů přeměnit na centrum pro elektrické pohony.