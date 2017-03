Zjednodušte si své daňové přiznání

Blíží se chvíle, kdy všichni živnostníci budou muset odevzdat na finanční úřady svá daňová přiznání. Víme, jak obtížný úkol to někdy může být, a proto vám ve spolupráci s firmou OnlinePřiznání nabízíme možnost si celý proces velmi zjednodušit.

Posláním odborníků ze společnosti OnlinePřiznání není dát světu jen perfektně zpracovaná daňová přiznání a bezchybně vedené účetnictví, ale jejich primárním cílem je zjednodušit komplikovanou řeč českých zákonů. Snaží se převádět účetní a daňová pravidla do podoby přijatelné i pro ty, kteří se v dané problematice tolik neorientují. K tomu jim napomáhají webové stránky s příznačným názvem onlinepriznani.cz, kde mimo jiné najdete i online daňovou poradnu a především pak jejich online daňové aplikace. Jde o vychytávky, které mají usnadnit život všem daňovým poplatníků.



A v čem je využití portálu onlinepriznani.cz tak výhodné? Jistě všichni víte, jak nejasně, a pro nás laiky, nesrozumitelně jsou formulovány jednotlivé kolonky v nechvalně známém daňovém „růžovém“ formuláři. Často nevíme, co je jednotlivými otázkami myšleno a těžko se orientujeme. Onlinepriznani.cz nám dovoluje procházet sérií jednoduchých otázek, které jsou navíc doplněny i detailními vysvětlivkami, a na základě našich odpovědí se na pozadí vyplňuje daňový formulář. Na konci pak dostaneme „zaslepenou“ verzi formuláře s výsledkem, který nám řekne zda za uplynulý rok zaplatíme daně či zda nás od státu čeká přeplatek.



Pokud chceme zaslat vyplněný formulář v plné verzi a následně jej pouze vytisknout a podat na finanční úřad, zaplatíme cenu, která je až o 90 % nižší ve srovnání se standardní hodinovou sazbou běžného daňaře ve výši 1500 Kč. A navíc to vše trvá v pěti krocích maximálně 15 minut. Krásně je to vidět na následující infografice nebo se běžte rovnou podívat na stránky www.onlinepriznani.cz.

Odklad daňového přiznání? Teď také online a levněji

Nezaplatili vám partneři faktury? Nestíháte sehnat potřebné dokumenty a potřebujete si odložit podání daňového přiznání? Potřebujete si pečlivě připravit podklady k žádosti o hypotéku a nestihli byste vše dokončit do konce března? Udělejte to za 5 minut a navíc levně na stránkách www.odklad.cz.



Jak to funguje?



Přejděte na stránky www.odklad.cz a vyplňte si online formulář pro fyzickou či právnickou osobu. E-mailem dostanete plnou moc včetně instrukcí k platbě a dalšího postupu. Uhradíte cenu, která je bezkonkurenčně nejnižší na českém trhu. Až touto úhradou souhlasíte se smluvními podmínkami a závazně si objednáváte službu. Po přijetí platby na účet nebo platební kartou obdržíte souhlas s přijetím plné moci na příslušný finanční úřad a tímto dojde i k prodloužení lhůty do 3. 7. 2017. Tato služba je k dispozici i pro OSVČ s tím, že pro ně je třeba zaslat i plnou moc na příslušnou pojišťovnu a ČSSZ do 1. 5. 2017. Specialisté odklad.cz budou následně s vámi komunikovat ohledně doručení podkladů pro podání daňových přiznání v odložených termínech.





Jak je vidět z našeho popisu, jedná se skutečně o velmi jednoduchý proces. Navíc je třeba říci, že cenově je násobně výhodnější, než tradiční zpracování odkladů u běžných účetních a daňových kanceláří, kde náklady dosáhnou násobku cen u našich kolegů z odklad.cz.