12.h - Evropa nejistá, čeká se na Fed, Brexit a holandské volby, euro přišlo o ranní růst, ropa klesá, BCPP v plusu díky bankám

Evropské akciové trhy v průběhu dnešního dopoledne vstupují do nového týdne nejistě. Investoři vyhlížejí rozhodnutí amerického Fedu o sazbách v polovině týdne, od které ho se čeká zvýšení sazeb. Do konce týdne by také měly být známy vládní návrhy Brexitu , a v průběhu týdne se bude volit v Holandsku.Negativně působí nejistota na ropě, která v úvodu týdne vychází především z protichůdných zpráv o dalším růstu počtu aktivních vrtů v USA a poklesu produkce v nepokojích zmítané Libyi. Euro v průběhu dopoledne umazalo své ranní zisky proti dolaru . Zelené bankovky vůči libře a jenu oslabují. Ropa v průběhu dnešního dopoledne začíná výrazněji oslabovat. Větší vliv z výše zmíněných ropných zpráv má zjevně růst počtu vrtů od Baker Hughes . Větší počet vrtů znamená rostoucí produkci, která bude nahrazovat výpadek pramenící z listopadové dohody OPECu a některých hlavních "nečlenů". BCPP v průběhu dopoledne výrazněji posiluje díky zájmu o bankovní tituly v čele s Erste , jež se ocitá nejvýše od roku 2011. Lehce se daří také ČEZ a O2, nad 220 Kč se posunuje Unipetrol