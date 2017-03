Technická analýza: Euro po páteční zprávě zamířilo k hodnotě 1,07 EURUSD

Makrodata z USA dopadla i v pátek pozitivně a však trhy zajímala úplně jiná zpráva. Nevinně znějící komentář z ECB o možném zvýšení úrokových sazeb ještě před koncem QE, poslalo euro dokonce až na hodnotu 1,0700 EURUSD. Oficiální postoj ECB se však nemění. I přesto pravděpodobnost zvýšení úrokových sazeb do konce roku trh vidí na 53,7 %.



EURUSD: Měnový pár se pohybuje při hodnotě 1,0700 EURUSD. Oscilátor relativní síly RSI se nachází ve vyšší neutrální oblasti. Aktuálně při 67 bodech. Parabolický trendový indikátor SAR signalizuje short-trend.





SHORT pozice. Dolar zastavuje posilování eura u hodnoty 1,0700 EURUSD, které by mohlo znamenat dočasné vyčerpání růstu eura . První support, který by mohl brzdit posilování dolaru , může být až denní pivot.LONG pozice. Euro nedokázalo zatím definitivně potvrdit proražení hodnoty 1,0700 EURUSD. Zároveň se zde nachází 100 denní exponenciální klouzavý průměr. Pokud by se euro podařilo potvrdit proražení nad tyto hodnoty, tak může zamířit nad denní rezistenci R1.Kontraindikátor SSI se nachází na úrovni -1,79. Celkem 36 % obchodníků se nachází v long pozici.- 1,0778- 1,0729- 1,0602- 1,0525