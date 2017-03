Trump je zatím 6. nejlepším US prezidentem z pohledu kapitálových trhů

Za dobrá čísla se pochválil Donald Trump. Ten má za sebou 50 dní v úřadu. Pokud bychom hodnotili tuto krátkou dobu z akciového pohledu, jedná se o šestého nejlepšího prezidenta USA. Z republikánských prezidentů dokonce o nejlepšího. Od inaugurace Trumpa vzrostl index S@P o 4,46%, což jen o kousek zaostává za druhým obdobím Billa Clintona a Barracka Obamy. Zcela nejlépe si v tomto srovnání vede Franklin D. Roosevelt. Během jeho prvních 50 dnů v úřadu posílil index o téměř 33%. Rok 1933… co dodat. Pochopitelně toto srovnání je hodně zjednodušující a zdaleka nám věrně neukazuje, co si investoři o prezidentech myslí. Na obranu Donalda Trumpa však dodejme, že za optimismem akciových trhů skutečně stojí z velké části právě on. Konkrétní kroky pro soukromý sektor jsme však ještě neviděli. Tedy až na vládní nařízení, která byla zatím spíše jen politickou proklamací a zmaření plánů několika automobilek na přesun do Mexika. Tím jim spíše zvedne náklady – těžko tak mluvit o pomoci firmám. Naděje v Donalda Trumpa stojí a padají s daňovou reformou. Ta teprve ukáže, zdali optimismus stojí na pevných nohách.

Americké akciové indexy reagovaly na čísla z trhu práce pozitivně. Aby také ne, čísla potvrdila dobrou výkonnost americké ekonomiky . Na trh práce se vrací více a více těch, kteří to v minulosti z různých důvodů vzdali. To je aspekt, na který Yellenová poukazovala už dlouho. I z proto nechávala centrální banka sazby na tak nízké úrovni tak dlouho. Přehřívající ekonomika a s ní spojené vyšší mzdy měly vrátit lidi na trh práce . A to se děje. Březnové zvýšení sazeb je tak v tuto chvíli v podstatě jistota.

Pavel Smolík