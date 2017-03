Ranní kafe 13.3.2017 - Týden nabitý událostmi. FED zvedne sazby

Čeká nás týden nabitý událostmi. Dnes bude britský parlament schvalovat žádost premiérky Mayové o podání oficiální žádosti o zahájení jednání o brexitu. V úterý začíná zasedání FEDu, které ve středu vyvrcholí zvednutím úrokových sazeb a nastíněním, jak rychle FED hodlá zvedat sazby dál v roce 2017.

Trhy zatím očekávají prakticky 100% pravděpodobnost, že FED ve středu zvedne o čtvrt bodu, a cca 2/3 trhu také očekávají, že do června dojde k dalšímu zvednutí a do konce roku 2017 investoři čekají celkem téměř tři zvednutí sazeb. Rétorika FEDu by je tak neměla příliš překvapit.

Ropa pokračovala v mírném poklesu po dalším týdenním růstu počtu těžebních plošin v Americe. Dolar ale již mírně oslaboval a zlato se otočilo do silného růstu.

Americké úřady neschválili první veřejně obchodovatelný ETF fond na kryptoměnu Bitcoin. Kryptoměna byla volatilní, obchodovala se v pásmu poklesu až 20 % a v rozpětí až 30 % za den, ale poté se zklidnila a umazala část ztrát.

O víkendu se v USA posouval čas o hodinu dopředu, takže americké trhy budou tento týden otevírat již ve 14:30 našeho času a zavírat již v 9:00 večer.

Ve středu nás čekají parlamentní volby v Holandsku, kde hrozí výrazný růst preferencí krajně pravicové strany Geerta Wilderse. Ve čtvrtek a v pátek bude zasedat G20, skupina největších ekonomik světa.