Rozbřesk: Zvýšení amerických sazeb je na spadnutí

Zatímco česká inflace očekávání centrální banky překonala, růst mezd neakceleroval tak, jak naznačovala prognóza i očekávání trhu. Průměrná mzda se tentokrát zvýšila „jen“ o 4,2 %, a to ještě zásluhou veřejného sektoru (nepodnikatelské sféry), kde se tentokrát přidávalo o více než šest procent. Zdaleka to ovšem neznamená, že by se růst mezd v české ekonomice zastavil. Jak totiž ukazuje medián (+6 %), který vývoj mezd reprezentuje přece jen o něco lépe než průměr, dynamika mezd se ve skutečnosti zrychluje.

V souladu s vývojem poptávky ze strany zaměstnavatelů, rychleji rostou především nižší mzdy a zřejmě nic se na tom nezmění ani v roce letošním, kdy se nadále zvyšují počty volných pracovních míst především pro kvalifikované i nekvalifikované dělníky. Centrální banka se proto nemusí znepokojovat nesouladem mezi prognózou mezd a skutečností, a může tak směřovat k brzkému opuštění kurzového režimu. I když na trhu se oddechu zatím – jak je vidno – nedočká. Od začátku března tak nejspíše nakoupila další 4 mld. eur a posunula své devizové rezervy za hranici 60 % HDP.

V tomto týdnu se ovšem pozornost přesunuje na jinou centrální banku, a sice americký Fed, který by měl už ve středu oznámit další zvýšení úrokových sazeb. Páteční data z trhu práce tento scénář jasně potvrdila, a tak i s ohledem na jednoznačně vyznívající mediální přípravu nepůjde o žádné překvapení. Jestli však něco trhy překvapit může, tak to budou záměry Fedu pro další měsíce. Komentář Fedu by totiž mohl naznačit, na jak velké zvýšení sazeb se pro letošek ještě připravit. Zda půjde celkem o trojí nárůst sazeb nebo dokonce budou tyto kroky celkem čtyři. S ohledem na citlivost dolaru na úrokový diferenciál a napjatě očekávanou hospodářskou politiku nového prezidenta, je v tuto chvíli čtvero navýšení sazeb zřejmě až příliš optimistickou velkou sázkou. A nakonec ještě jedna událost zaujme trhy ve středu. Nebude sice tak sledovaná jako Fed, ale na druhou stranu má potenciál zvýšit politickou nejistoty v Evropě. A sice jde o parlamentní volby v Nizozemí.

FOREX

Trh práce sice hýří optimismem a zvýšení sazeb Fedu je na spadnutí, nicméně dolar toho v pátek nedokázal nijak využít a v pátek propadl vůči euru až k hranici 1,07, kterou už dnes ráno prolomil. Důvodem byly informace z ECB, kde údajně někteří účastníci na posledním zasedání navrhovali možnost zvýšení úrokových sazeb ECB ještě před koncem kvantitativního uvolňování. Oficiální pozice ECB se nemění. Navzdory rostoucí inflaci zatím banka ani nehovoří o konci programu nákupů státních dluhopisů, natož o zvyšování sazeb. Nejednota názorů na sazby však pozornost trhu vždy zaujme. A tak i nadále platí, že na sazby se bude sahat teprve až po konci QE.

Středoevropské měny v uplynulém týdnu vůči euru oslabovaly (cca o 1 %) a po amerických datech se jejich ztráty ještě prohloubily. Jistotou tak zůstává koruna, kterou drží těsně nad sedmadvacítkou ČNB. Po hektickém začátku měsíce se tlak na koruně v pátek nejspíše zmírnil, nicméně šlo spíše o přestávku před další spekulativní vlnkou.

Tento týden nás čeká polská inflace, která by měla rovněž vystoupit nad hranici dvou procent, avšak k cíli NBP ji zbývá ještě slušná rezerva. Klidu by se mohly měny v regionu dočkat po zasedání Fedu, které by mohlo zchladit očekávání na ještě rychlejší růst sazeb v letošním roce.