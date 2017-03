Lordové nechtějí dát May do ruky všechny karty

Tento týden toho bude dost. Začněme Brexitem. Aby Theresa May mohla aktivovat článek 50, který oficiálně začne rozvodové jednání mezi VB a EU, potřebuje schválit zákon, který ji k tomuto kroku dá autoritu.

Vidle do „poklidného“ schvalování ji hodila Sněmovna lordů, která chce dva pozměňovací návrhy, které se premiérce vůbec nelíbí. Sněmovna chce garanci práv pro občany EU žijící v Británii. A chce, aby parlament měl konečné slovo při schválení návrhu o rozvodu mezi VB a EU.

May naopak chce mít maximální flexibilitu při vyjednávání s EU, proto dneska vyrazí do dolní komory parlamentu, aby tyto pozměňovací návrhy odmítla.

Pokud by se ji podařilo poslance dneska přesvědčit, že ji mají dát do ruky všechny karty pro vyjednávání, mohla by aktivovat článek 50 už v úterý, respektive od úterka do konce týdne.

Pokud nepřesvědčí parlament, tak běží čas na aktivaci až do konce měsíce.

Summit EU bude 6. dubna, na kterém by Komise mohla předložit ke schválení základní vodítka pro vyjednávání s VB.

Evropský kalendář je nabitý: ve středu volby v Nizozemí, v pátek a sobotu bude sněm Skotské národní strany (s diskusí o dalším referendu o samostatnosti Skotska) a 25. března (příští sobotu) bude velká oslava 60. výročí podpisu Římských smluv, kdy se očekává, že Juncker přijde s nějakým zásadnějším návrhem reformy evropských institucí.



David Navrátil