NKÚ kontroloval Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra, nedostatky teď prověřuje i ministerstvo financí

Pojišťovna ještě během kontroly některé nedostatky odstranila, připouští ve zprávě NKÚ, na dalších pracuje. O tom, jak se situace v instituci dál vyvíjí má ministr zdravotnictví informovat vládu do konce března.

Podle kontrolorů nebylo v souladu se zákonem, když pojišťovna evidovala pohledávky za lidmi, kteří už ale byli vymazání z obchodního rejstříku. Šlo přitom za rok 2013 minimálně o necelých 60 milionů korun. ZP MV ale právě v tomto případě Nejvyššímu kontrolnímu úřadu dala za pravdu a hned po skončení kontroly nechala prověřit všechny plátce. Inventura za rok 2015 už by tak takové položky neměla obsahovat.

V letech 2012 a 2014 pojišťovna také překročila zdravotně pojistný plán o několik jednotek procent. Zdravotně pojistný plán si můžeme zjednodušeně představit jako rozpočet, kterým se řídí její hospodaření v konkrétním kalendářním roce a který schvalují ministerstva financí a zdravotnictví.

„Pro rok 2016 je dopad úhradové vyhlášky vyšší než se předpokládalo v ZPP, a to zejména kvůli 10% navýšení osobních nákladů nositelů výkonů u výkonově hrazených zdravotních služeb zejména v segmentu ambulantních specialistů či fyzioterapie… Celkově je v rámci ambulantních segmentů pozorovatelné zvyšování množství kontaktů, mj. i v důsledku doznívajícího efektu zrušení regulačních poplatků. Výraznější nárůst je rovněž v rámci lázeňské rehabilitační péče, a to v důsledku rozvolnění podmínek Indikačního seznamu a prodloužení délky hrazených pobytů vybraných indikací,“ uvádí pracovníci ZP MV ve svém vysvětlujícímu stanovisku. Nárůst nákladů pro letošní rok přitom zatím podle stejného vyjádření odhadují zatím na 3,6 %.

Úředníci NKÚ se pozastavili i nad tím, proč pojišťovna hradila mediálně známým osobnostem některé vicepráce, přestože se jejich náplň shodovala s tím, co měli dělat podle už uzavřených smluv. Částku dohromady v řádu stovek tisíc korun tak tito lidé vraceli na účet pojišťovny. A asi 100 tisíc korun vracel i ředitel pojišťovny, když se kontrole nelíbila jeho služební cesta do New Yorku. Prověrka odhalila chyby i v zadávání veřejných zakázek na marketingové a mediální služby, chyběla taky evidence rozdaných dárkových předmětů.

Další kontrola tentokrát z ministerstev zdravotnictví a financí navíc v ZP MV právě probíhá a bude trvat ještě až do začátku roku 2018. Úředníci se při ní zaměřují i na problémy, odhalené NKÚ a jejich nápravu.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (neboli „Pojišťovna 211“) má v současnosti skoro 1 250 000 klientů a co do počtu pojištěnců je to po VZP druhá největší instituce v zemi.

-Vanda Kofroňová-