Víkendář: Tenhle prezident je tím nejlepším, co mohlo demokracii potkat

Existují dva způsoby, jak se dívat na dopad, který má vláda Donalda Trumpa na americkou demokracii. První z nich tvrdí, že nový prezident představuje kvůli útokům na novináře, federální soudce a ústavní zákony hrozbu pro celou zemi. Podle druhého pohledu je ale Trump tím nejlepším, co se americkému společenskému a politickému ekosystému stalo za několik posledních desetiletí.



Zmíněné dva pohledy se navzájem nevylučují. Naopak spolu navzájem souvisejí. Prezidentovy útoky na zavedené instituce vyvolávají imunitní reakci na celé politické scéně a aktivují jeho oponenty. Od počátku sedmdesátých let byl přitom patrný opačný trend – angažovanost veřejnosti ve věcech politických se postupně snižovala. Ekonomická nerovnost živila nerovnost politickou a společnost reagovala tím, že se od politiky odtrhla. Nyní se ale dřívější cynikové opět aktivovali a účastní se masových protestů.



Trumpovi voliči zase jeho zvolením získali hlas, který již dávno neměli (a někteří z nich nikdy). Nového prezidenta volily komunity, které byly kosmopolitními elitami dlouhodobě ignorovány a odsuzovány. Trumpovi zastánci jsou tak nyní také ochotni zvednout svůj hlas na jeho podporu. Mimo to Trump zvedl vlnu zájmu o diskusní kroužky, návštěvu politických klubů a podobně. Na Googlu prudce roste počet vyhledávání u témat, která se týkají aktuálního politického vývoje.



Je důležité zmínit, že růst zájmu společnosti o veřejný život a politiku není omezen na konkrétní skupiny či zastánce nějakého politického směru. Trumpovy politiky se například obává i řada libertariánů a konzervativců, které nyní těší obnovený zájem společnosti o myšlenky svobody a omezení moci vlády.



Celý tento proud nové energie, který je nyní jasně patrný, se začal vzdouvat dlouho před nástupem Donalda Trumpa na americké prezidentské křeslo. A není omezen pouze na Spojené státy. Patří k němu i brexit či arabské jaro. Žijeme ve věku, kdy se lidé začínají sami organizovat, moc přichází zdola a ohroženy jsou staré politické monopoly a zaběhlé pořádky. I samo zvolení Trumpa je toho důkazem. A tyto změny budou patrně pokračovat i v době, kdy již u moci nebude.



Pokaždé, když Trump hovoří proti nějaké menšině, připomíná nám to fakt, že demokracie samotná není dostatečná. Jak tvrdil Abraham Lincoln, demokratický proces a vláda většiny jsou legitimní pouze v případě, že je doprovází smysl pro morálku. Ve Spojených státech se toto téma opět tlačí do popředí. Nový prezident a jeho lidé budou morální a společenské normy stále více ohrožovat. Díky Trumpovi se totiž nakonec ukáže, že společnost je proti takovému viru odolná.



Autor: Eric Liu



(Zdroj: The Atlantic)