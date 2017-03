Citi: Prodávejte!

Matt King ze společnosti Citi radí investorům prodávat a jeho názor je dosti pevný: „Co by měl správce fondu udělat, když realizovaná návratnost už na počátku března převýší očekávanou návratnost pro celý rok? Vybrat zisky a po zbytek roku si dát padla. A pokud by trh i nadále rostl, měl by otevřít krátké pozice. Z nějakého důvodu se do toho ale nikomu nechce.“ King udává několik důvodů, proč by investoři neměli být přílišnými optimisty, i když souhlasí s tím, že ekonomická data se postupně lepší:



Za prvé, Fed může zastavit tok peněz, které nyní na trhy proudí. Hlavním tahounem současné rally je přitom právě tok peněz ze strany vzájemných fondů a podle Kinga je takový vývoj neudržitelný zejména proto, že Fed hodlá zvyšovat sazby.



Za druhé, rizikovým aktivům nebude svědčit růst reálných výnosů, přestože ty doposud zůstávají „překvapivě nízko“. Dosavadní růst nominálních výnosů je totiž tažen zejména změnou inflačních očekávání a trhy stále dávají jen malou váhu značně jestřábím postojům Fedu.



Za třetí, podpora ze strany centrálních bank bude obecně klesat a síla současné rally se zdá být přehnaná s ohledem na to, kolik aktiv centrální banky ve skutečnosti nakupují.



Za čtvrté, současný úvěrový růst ve světové ekonomice je z 80 % tažen vývojem v Číně. Je tedy namístě věnovat vývoji v této zemi zvýšenou pozornost. Není úplně jasné, jak dlouho tam může rychlá úvěrová expanze pokračovat. Tato doba se může měřit v měsících i letech. Není ale pochyb o tom, že jednou musí skončit. Podle Kinga není pravděpodobné, že by otěže úvěrového boomu mohla od Číny převzít jiná ekonomika už kvůli tomu, jak rozsáhlý je úvěrový boom Číny.



Za páté, růstový výhled není podle Kinga zase tak růžový, jak se trhy domnívají. Ekonomická překvapení mají totiž tendenci vracet se zpět k historickému standardu a v USA už se tento posun začíná projevovat. Pozitivní vývoj zisků obchodovaných firem je pak podle analytika zejména odrazem snižování nákladů a méně udržitelného ekonomického oživení. Trhy se také nechaly příliš unést Trumpovým plánem na investice do infrastruktury a celkovou fiskální reformou, o které toho zatím stále není mnoho jasného.



Za šesté tu je „riziko, které odmítá zmizet“ a kterým je politický vývoj v Evropě. Stačí se podívat na Le Penovou a obecný posun k populismu. Rizikové prémie na trzích leží podle Kinga příliš nízko na to, aby investorům kompenzovaly tato rizika, a čím více trhy rostou, tím vyšší je jejich zranitelnost ohledně prudší korekce.



Za sedmé, valuace se nacházejí vysoko a investoři se musí ptát, zda skutečně chtějí kupovat korporátní dluhopisy, když rizikové spready leží na pokrizových minimech, nebo akcie ve chvíli, kdy se cyklicky upravené PE indexu S&P pohybuje na hodnotách, které byly převýšeny jen v letech 1998–2000 a v roce 1929.



Autor: David Keohane



(Zdroj: FTAlphaville)