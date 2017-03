Víkendář: Po Brexitu přichází Nexit?

Až půjdou Holanďané patnáctého března k volbám, eurofilové budou jejich výsledky sledovat se zatajeným dechem. Nepřijde po Brexitu ještě nizozemský Nexit? Podle průzkumů veřejného mínění by euroskeptik Geert Wilders mohl ve volbách skutečně zvítězit, ale to ještě neznamená, že Nizozemci budou skutečně následovat Brity. Existuje pět hlavních důvodů, proč by se zastánci EU neměli Nexitu obávat, ale také dva, proč by měli.



Za prvé, většina nizozemských politických stran podporuje EU. Po hlasování o brexitu nizozemský premiér Mark Rutte prohlásil, že podobné referendum by v Nizozemí bylo „naprosto nezodpovědné“ a většina parlamentních stran s ním souhlasila. V tuto chvíli se za referendum staví jen několik politických stran (mezi ně patří Wildersova Strana pro svobodu). Nečeká se však, že by některá z nich získala ve volbách většinovou podporu a koaliční vláda by odchod z EU pravděpodobně neprosazovala.



Za druhé, Nizozemí značně závisí na exportech (najdeme v něm i největší evropský přístav Rotterdam). Pokud by skutečně došlo k nexitu, celá ekonomika by dostala tvrdý zásah. Podle odhadů ekonomů by propad během dvou let po odchodu z EU dosáhl asi 10 %. Británie se chlubí svým finančním sektorem, Nizozemí tím, že je centrem obchodní dopravy. Kdyby země z EU odešla, její přístavy by ztratily svůj význam. Hrozbou je zejména to, že by se přerušila vazba mezi nizozemskou a německou ekonomikou.



Za třetí, Holanďané mají rádi svá eura. Nizozemí je totiž na rozdíl od Velké Británie členskou zemí eurozóny a zdá se, že nikdo nemá zájem o návrat k vlastní měně. Podle nedávného průzkumu veřejného mínění chce 78 % obyvatel zachovat v zemi euro.



Za čtvrté, Holanďané na jednu stranu prosazují snížení pravomocí Bruselu, stále více z nich ale pracuje na vrcholných postech v Unii.



Za páté, nizozemská ústava závazné referendum o odchodu z EU neumožňuje a Koen van der Krieken z Tilburg University tvrdí, že těžké by bylo i prosazení referenda nezávazného.



Výše uvedené pravděpodobně potěší všechny eurofily, ale jak bylo zmíněno, je nutno dodat ještě dvě věci: Zákony o referendu je možné změnit a ty současné mohou být nahrazeny novými v rámci nové legislativy, která se už nachází v procesu schvalování, na schválení by bylo třeba dvoutřetinové většiny obou komor parlamentu. Van der Krieken nicméně tvrdí, že tato změna není pravděpodobná a politické strany, které ji dříve prosazovaly, změnily svůj názor.



V Nizozemí také znatelně roste skepse a projevilo se to zejména po řecké krizi. Po brexitu a vítězství Donalda Trumpa se rovněž hlasitěji ozývají hlasy populistů. Po hlasování o brexitu podporovalo nexit podle průzkumů veřejného mínění 43 % obyvatel. Významným faktorem při hlasování o nexitu by pak byla podle odborníků volební účast. Nizozemská společnost je totiž značně rozdělená a rozdíly v názorech závisí do značné míry na vzdělání a příjmech jednotlivých skupin obyvatel. V případě, že by k referendu došlo, očekává se, že lidé s nižším vzděláním a příjmy by měli vyšší volební účast a nexit se pak vyloučit nedá.



Autor: Cynthia Kroetová



(Zdroj: Politico)