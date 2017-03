ECB diskutovala o možnosti růstu sazeb ještě před ukončením jejího QE

Podle zdrojů blízkých včerejším jednáním bankovní rady ECB centrální bankéři mimo jiné "diskutovali" o možnosti zvýšení základních sazeb ještě před ukončením programu QE. Takový postup by s ohledem na evropské "odlišnosti" dával za určitých okolností smysl.V USA Fed zvedl sazby poprvé až po cca roce (prosinec 2015) od úplného ukončení programu QE (říjen 2014). Takový postup byl adekvátní povaze tamní ekonomiky , jež je primárně financovány prostřednictvím kapitálových trhů. Pro Evropu by se hodil lépe jiný přístup, protože financování je zde více závislé na bankovních zdrojích.Centrální bankéři v této věci nedospěli žádného oficiálního stanoviska či rozhodnutí.Podle BNP Paribas některé indikátory naznačují, že ke zvýšení sazeb by mohlo v Evropě dojít v roce 2018. Nyní záporná depositní sazba by mohla růst už letos v září.