Gross: Další Lehman Brothers už otevírají dveře světové krizi

Expanzivní systém poskytování úvěrů bude mít brzy, pokud rychle nepřijdou změny, za následek další pokračování příběhu Lehman Brothers. Říká to Bill Gross, investiční guru dluhopisového segmentu, který spravuje Janus Global Unconstrained Bond fund.

Virtuální dolary nejsou

Představte si – banka vám dluží dolar – máte ho u ní uložený a můžete si ho kdykoliv vybrat. Ale banka si řekne: On ten dolar pravděpodobně po nějakou dobu nebude potřebovat a půjčí ho nějakému Joeovi, který si chce otevřít obchod s pizzou. Joe si půjčí dolar a zaplatí za mouku, feferonky a za pec na výrobu pizzy od Sally´s Pizza Supplies, která ten dolar potom vloží zpátky do stejné banky. A váš jediný dolar se teď změnil na dva dolary.

Vy máte účet s jedním dolarem a Sally ´s Pizza má taky účet s jedním dolarem. Obě strany věří, že ten dolar je opravdu jejich, i když v bance je vlastně ve skutečnosti jen jeden dolar. Banka touto transakcí „zdvojnásobila“ svá aktiva a pasiva. Jejím aktivem je ten jeden dolar, který si uložila ke společnosti Sally´s Pizza a jeden dolar ve formě půjčky Joeovi. Její pasiva představuje ten jeden dolar, který banka dluží vám a další jeden dolar, který dluží Sally ´s Pizze. Hospodářský cyklus se samozřejmě točí, půjčování hotovosti a znovu půjčování toho původního jednoho dolaru (s regulatorními nároky na rezervy) až do doby, než kouzelník s hůlkou a černým kloboukem vytáhne 5 nebo 6 zajíců právě z toho jednoho klobouku.

Jak uhlídat půjčky?

Každá z osob, zmíněných v tomto příběhu si myslí, že si svůj dolar může kdykoli vybrat, ale není to úplně pravda. A ač je na jednu stranu fakt, že takové „úvěrování“ pomohlo překonat nejagresivnější období ekonomického růstu v historii lidstva, příběh tím nekončí. Problémy totiž nastávají tehdy, pokud se více podobných „Sally´s Pizz dostane do problémů se splácením úvěrů. Pak mohou nastat komplikace podobné při pádu Lehman Brothers, protože: Přece každý bude chtít zpět ten svůj dolar.

Příběh má podle Grosse „zásadní poselství“: Pokud se podle něj nepodaří vbrzku rychle dostat v globálním měřítku bující úvěrovou politiku bank pod kontrolu, může záhy přijít nějaká další „Lehman Brothers“ kauza. A čím toto tvrzení investiční guru podkládá?



Americká ekonomika nyní vytvořila větší úvěrové zatížení v poměru k hrubému domácímu produktu, než existovalo během rozjezdu finanční krize. Mnozí experti v této souvislosti uvádějí jako rozbušku finanční krize rozhodnutí banky Lehman Brothers podat na sebe návrh na konkurz 15. září 2008. Jenže - nynější úvěrová situace v Číně je mnohem hrozivější, než v případě Lehman Brothers: druhou největší světovou ekonomiku tíží dluh, který od roku 2007 vzrostl o 24 bilionů amerických dolarů a katapultoval poměr celkového dluhu na HDP k hodnotě 300 procent.

Nechtějte vysoké výnosy, chtějte své peníze zpět



Faktem je, že centrální banky při pokusu najít nějaké řešení, jak odvrátit katastrofu, šlapou doslova po tenkém ledě. Ve snaze držet náklady na úvěry na minimech, aby nedocházelo k nějakému „škrcení“ konečných dlužníků, dostávají vkladatelé hotovosti do bank jen minimální výnos, ze kterého například penzisté či jiní vkladatelé nemohou dostát svým závazkům. Gross proto soudí, že i přes nejlepší snahu centrálních bank, připomíná jejich snažení kvůli vysoce spekulativnímu finančnímu systém v USA spíše jízdu nákladního auta s výbušninami po hrbolaté silnici. Závěr? Jedna chyba a ... „Fed je zkrátka v nežádoucí situaci,“ konstatuje Bill Gross.



Když vypukla v roce 2008 finanční krize, centrální banky byly schopny srazit úrokové sazby a podpořit masivními nákupy dluhopisů nový restart úvěrových trhů. Ale dnes zůstávají globální náklady na úvěry z historického pohledu extrémně nízké a podpůrné programy centrálních bank se blíží přirozeným limitům. „Nenechte se proto zmást sliby prezidenta Spojených států Donalda Trumpa, který slíbil tří až čtyř procentní hospodářský růstu a nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí jen kvůli tomu, že se americké akcie obchodují na historických maximech,“ varuje Bill Gross své investory.



Gross varuje, že vývoj světové ekonomiky se může kdykoli změnit, investoři by se proto měli soustředit na to, aby místo dosažení závratně vysokých výnosů, dostali vůbec své peníze zpět.

(Zdroj a inspirace: Market Watch)