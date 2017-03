Dukovany se připravují na najetí druhého reaktorového bloku

Štěpná reakce v druhém reaktorovém bloku v Jaderné elektrárně Dukovany by mohla být spuštěna ve středu 15. března.

Energetici teď provádějí potřebné testy před opětovným uvedením bloku do provozu. Cílem je odladit technologii před najetím bloku na stoprocentní výkon. ČTK to dnes oznámil mluvčí elektrárny Jiří Bezděk. Odstávka druhého bloku trvá od poloviny září loňského roku.

Na bloku se již úspěšně uskutečnily tlakové zkoušky primárního a sekundárního okruhu. „Stále nás čeká několik zkoušek a testů, které prověří stav technologie a odhalí případné netěsnosti. Po jejichž odstranění bude moci být blok uveden do běžného provozu na dalších 11 měsíců,“ uvedl ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský. Po předpokládaném zahájení štěpné reakce se bude postupně zvyšovat výkon a následně blok zahájí dodávky elektrické energie.

Během odstávky se podle Bezděka v dukovanské elektrárně uskutečnilo 64 investičních akcí. Pracovníci vyměnili potrubní trasy super havarijního napájení, zvýšil se výkon pohavarijní likvidace vodíku, rekonstruovány byly elektrické ochrany bloku a srovnávací ochrany linek 400 kV. „Technicky i časově významnou akcí byla rekonstrukce zařízení centrální čerpací stanice, která vyžadovala padesátidenní souběh odstávek bloku číslo jedna a dva. Dále během odstávky proběhla výměna pětiny paliva a byly dokončeny kontroly a opravy dokumentace RTG svarů,“ uvedl mluvčí.

Dukovanská elektrárna má čtyři bloky, nyní jich elektřinu vyrábí polovina. Bloky číslo jedna a dva jsou podle plánu odstaveny. Blok číslo dva stojí od loňského 16. září. Testování jeho hermetických prostor bylo jedním z posledních, ale technicky i bezpečnostně nejnáročnějších úkolů, které bylo potřeba uskutečnit v této odstávce.

Dukovany s celkovým instalovaným výkonem 2040 megawattů pokrývají pětinu spotřeby elektřiny v ČR. Minulý rok dodala elektrárna do sítě 11,954 terawatthodiny (TWh) elektřiny. První blok elektrárny je odstaven od 20. ledna, elektrický proud by měl do sítě začít znovu dodávat v květnu.

–čtk–