Elon Musk: Vyřeším výpadky proudu v Austrálii. Do 100 dní, pak zdarma

Americký miliardář Elon Musk přišel s novou sázkou. Navrhl Jižní Austrálii, že jí do 100 dní pomůže řešit problémy s výpadky proudu. Jinak tam Tesla vybuduje bateriové úložiště za 25 milionů dolarů zdarma.

Jižní Austrálie z australských území nejvíce závislá na energii z obnovitelných zdrojů. Výpadky proudu, jejichž sérii má toto území za sebou, mohou mít vážné dopady na tamní průmysl. Ten během jednoho takového „blackoutu“ zůstal ochromen celé dva týdny.

Lyndon Rive, Muskův bratranec, se kterým Musk založil výrobce solárních panelů SolarCity, už ve čtvrtek uvedl, že společnost by mohla instalovat bateriové úložiště s kapacitou 100 až 300 MWh, které Jižní Austrálie požaduje, aby se vypořádala s výpadky v dodávkách. Do 100 dní by se to prý dalo stihnout. SolarCity nyní vlastní Muskova Tesla, na převzetí touto automobilkou se firmy dohodly loni.

Následným ambiciózním návrhem, který padl na sociálních sítích, pak šéf Tesly Musk reagoval na komentář, který učinil australský miliardář a spoluzakladatel softwarové společnosti Atlassian Mike Cannon-Brookes. Ten uvedl, že kdyby Tesla dokázala dodat baterie, které by vyřešily jihoaustralské problémy s dodávkami proudu, byl by ochoten hledat pro tento projekt financování a politickou podporu.

@mcannonbrookes Tesla will get the system installed and working 100 days from contract signature or it is free. That serious enough for you?