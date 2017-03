Ocenenie amerických akcií je prehnané

Autor: Silvia Holá

Očakávania po víťazstve Donalda Trumpa v prezidentských voľbách spôsobili nadhodnotenia akcií, podobné ako sme mohli spozorovať naposledy počas technologickej bubliny. Je tu obdobie príliš veľkého optimizmu ohľadom budúceho vývoja akcií.

Výpovedná hodnota cien akcií je relatívne nízka a nepredstavuje to, čo by mala. Na ocenenie akcií je potrebné porovnať ceny so ziskami. Je možné, že zisky sú ovplyvnené jednorazovými nákupmi alebo predajmi častí podnikov, preto sa sleduje pomer ceny akcií k predpokladaným ziskom v rámci jedného roka. Tento ukazovateľ pri amerických akciách za poslednú dobu zlyháva. Za normálnych okolností by cena akciového indexu mala byť 15 krát väčšia ako jej predpokladaný zisk za obdobie 12 mesiacov. Psychika investorov máva s trhmi a spôsobuje často výkyvy. Za „bezpečné“ výkyvy môžeme považovať ešte tie, ktoré sa pohybujú v rozmedzí 13 až 16-násobku. Ak ocenenie akcií prekročí vrchnú hranicu, tak sú akcie nadhodnotené a naopak keď sa dostane pod spodnú, tak sa jedná o podhodnocovanie akcií. Od amerických volieb sa ceny pohybujú v 18-násobku prognózovaných ziskov.

Pred cca 17 rokmi americké akcie vyskočili na neuveriteľné maximá (obdobie technologickej bubliny). Od týchto hodnôt je trh ešte ďaleko, ale tento scenár je celkom pravdepodobný. Momentálny optimizmus sa netýka len vnímania investorov, ale prejavuje sa aj v reálnej ekonomike. Spotrebitelia aj podnikatelia vidia situáciu priaznivejšie než naozaj je. Od Donalda Trumpa očakávajú, že splní svoje sľuby, ktoré dal pred voľbami. Keď si spomenieme na jeden ohľadom investícií do infraštruktúry, tak ten už stihol odložiť minimálne o rok.

Spotreba domácností očistená o infláciu zaznamenáva najväčší pokles od roku 2011. Akcie stúpajú a neberú ohľad na reálny stav ekonomiky. Je len otázkou času, kedy táto situácia s precenenými akciami skončí.