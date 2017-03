Samsung chce přesunout výrobu do USA

Autor: Jakub Venský

Jihokorejská společnost Samsung Electronics Co. má podle Wall Street Journal v plánu přesunout část výroby domácích spotřebičů právě do USA. V souvislosti s tím společnost uvedla, že má v plánu vynaložit 300 milionů dolarů a vytvořit až 500 nových pracovních míst. Mimo to uvedla, že na tomto rozhodnutí se významně podílelo zvolení Donalda Trumpa coby prezidenta a je předpokládán jeho pozitivní vliv na výrobce elektroniky.

V současné době Samsung vede předběžné rozhovory o expanzi jeho manufaktury do Spojených států a jedná o tom s alespoň pěti státy, uvádí Wall Street Journal. Rovněž zdůrazňuje, že přesun výroby může zahrnovat také část výroby, která je v současnosti alokovaná v Mexiku.

Celkově se jedná o velmi komplexní proces, který stejně jako všechny strategické obchodní rozhodnutí, nemohou být rozhodnuty dříve, než bude celý proces důkladně naplánován a přezkoumán tak, aby zajistil nejlepší východisko pro Samsung, uvedla firma ve svém prohlášení. Rovněž potvrdila probíhající rozhovory a skutečnost, že se vyhodnocováním možností přesunu zabývají již od podzimu. Závěry však mluvčí odmítli komentovat.

Wall Street Journal dodává, že určitou roli v potenciálním přesunu může hrát i skutečnost, že de facto šéf Samsungu Jay Y. Lee byl jediným představitelem zahraniční společnosti, který byl pozván na setkání technologického průmyslu, který svolal Donald Trump v prosinci. Nicméně Lee se zasedání nezúčastnil kvůli korupčnímu skandálu z konce minulého roku a následně byl v únoru obžalován z důvodu úplatkářství a zpronevěry poplatků.

Americký trh je pro Samsung jedním z největších, pro který vyrábí všechno od chytrých telefonů, čipů, ledniček, až po televize. Společnost se již v listopadu minulého roku vyjádřila, že plánuje investovat více než 1 bilion dolarů do polovodičových zařízení v Austin v Texasu, kde již nyní zaměstnává 3 000 zaměstnanců. Spolu s touto částkou budou celkové investice v tomto místě představovat 18 bilionů dolarů.