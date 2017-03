Cena bitcoinu míří vzhůru

Od začátku roku vzrostla cena akcií bitcoinu o pětinu. Nyní mají šanci i investoři, kteří nemají zkušenosti s kryptoměnami. Rovněž by mělo vzniknout historicky první ETF na kurz této

kryptoměny. Verdikt byl už několikrát odložen, letos by měl být znán 13. března, kdy ho má Americká Komise pro cenné papíry zveřejnit. Když bude výsledek kladný, vznikne fond, který by měl od začátku aktiva v hodnotě 300 milionů dolarů. Americká Komise pro cenné papíry

přistupuje k této změně přeopatrně, protože nikdo z klíčových úředníků nemá o bitcoin zájem. Posvěcení fondu by usnadnila investice do fondu a napomohlo by to k další jeho legitimaci. Valuace dosahuje 19 miliard dolarů, v případě zlata je ale tento údaj pětsetkrát vyšší.

