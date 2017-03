Evropě v závěru týdne do zisků pomáhají banky. Co s trhem udělají odpolední americká data?

Evropské akciové trhy zahájily poslední obchodní den týdne v zelených číslech, když aktuálně posilují přibližně o půl procenta. Sledovaná dnes budou zejména data ze Spojených států, a to čísla z trhu práce, která by mohla potvrdit plán Fedu zvýšit úrokové sazby. Zisky si připisuje i euro, které vůči dolaru posiluje o 0,3 % na hladinu 1,061 EUR/USD.



Jeden z nejlepších výsledků z celého indexu Stoxx 600 si připisuje společnost Altice. Ta přidává 4,4 % po prohlášení jejího šéfa, že firma trvá na cíli pro marži u svého mobilního operátora SFR na úrovni 45 %. Zprávy o vyčlenění divize Openreach do samostatné entity podporují BT Group, která díky tomu roste o 4,6 %.



Ze sektorů jsou pak tahounem zejména banky, které v průměru posilují o více než procento. Zisky si připisuje zejména Commerzbank, jejíž akcie přidávají 2,7 %, Deutsche Bank, která zpevňuje o 2,5 % nebo italské Unicredit a Intesa Sanpaolo, které se pohybují o 3,7 %, resp. 2,3 % výše.



Celoevropský Euro Stoxx 50 posiluje o 0,7 %, britský FTSE 100 o 0,4 % a francouzský CAC 40 stejně jako německý DAX o 0,5 %.