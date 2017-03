Ranní ropné kafe 10.3.2017

ECB včera ponechala úrokové sazby beze změny a dle Draghiho by sazby měly zůstat na současné úrovni nebo níže po dlouhou dobu. Draghi ale odstranil frázi o možnosti použít veškeré prostředky monetární politiky k podpoře ekonomiky. Trhy zprávu vyhodnotily jako pomyslný vrchol uvolněnosti monetární politiky a budoucí změny budou pravděpodobně směrem k mírnější, byť stále uvolněné, monetární politice.





Dle Draghiho inflace sice roste, ale je tažena zejména růstem cen ropy. ECB slíbila ponechat stimulus v podobě nákupu aktiv na předchozí domluvené úrovni, tedy 80 mld. EUR měsíčně do konce března a 60 mld. EUR od dubna minimálně do prosince nebo i déle podle potřeby. Pro trhy je to dobrá zpráva, která jim dává relativně dlouhý výhled.





Ropa pokračovala v poklesu, byť v průběhu dne už bylo vidět prudké pohyby nahoru i dolů, které signalizují boj býků a medvědů, resp. uzavírání dlouhých pozic v kombinaci s vybíráním zisků jiných investorů na krátkých pozicích. WTI aktuálně ztrácí cca 7 % za týden. Ropě nepomohla vyjádření saudských představitelů energetického sektoru, kteří neoficiálně nepřímo pohrozili, že OPEC by nemusel na květnovém jednání prodloužit omezení těžby ropy, pokud američtí těžaři budou dál rapidně zvyšovat těžbu. Nižší ceny ropy samy nejlépe utlumí motivaci amerických těžařů rapidně zvedat těžbu a urychlí vyrovnání nabídky s poptávkou.

Dnes trhy budou netrpělivě čekat na únorová data z amerického trhu práce ve 14:30, která by měla potvrdit zvedání sazeb FEDem na konci zasedání, které bude probíhat 14 a 15 března, tedy příští úterý a středu. Silná čísla z trhu práce by mohla posílit spekulace, že FED naznačí rychlejší zvedání sazeb v letošním roce, než trh nyní očekává