ECB zůstává v pozoru, jádrová inflace stále daleko od cíle

V čera se konalo měnově-politické zasedání Rady guvernérů ECB, na kterém, jak jsme ostatně očekávali a psali v naší mesíční strategii, nedošlo k žádné zásadní změně, a to ani ve formulaci tiskové zprávy. Před zasedáním se totiž začaly objevovat spekulace, že by ECB mohla vypustit spojení „nižší úrovni“ z následující formulace o úrokových sazbách „základní úrokové sazby ECB zůstanou na současné nebo nižší úrovni“ , čímž by mohla jemně naznačit, že její další kroky budou spíše ve směru utahování měnové politiky.

“. ECB momentálně nakupuje aktiva na měsíční bázi v objemu 80 mld. euro, přičemž od dubna plánuje nákupy snížit na 60 mld. euro a v tomto rozsahu pak pokračovat až do konce roku. ECB rovněž uvedla, že nehodlá QE šokově ukončit. To znamená, že po vzoru amerického Fedu přistoupí k tzv. taperingu - postupnému snižování objemu nakupovaných aktiv. Celý režim kvantitativního uvolňování by tak mohl být ukončen v polovině roku 2018 a první hike sazeb by mohl přijít na přelomu 2018/2019.

Na co ECB čeká, když inflace je na cíli?

Inflace v eurozóně vyšplhala v únoru na 2%. Přesto ale ECB zůstává nespokojená. Jejím úkolem je totiž robustní a udržitelná inflace ve střednědobém horizontu. A to ECB stále nevidí. Očistíme-li totiž celkovou inflaci o volatilní složky, tedy o energie a ceny potravin, alkoholu a tabáku, tak dostaneme tzv. jádrovou inflaci, která stále setrvává pod 1%, což je pro ECB dostatečným důvodem, aby pokračovala ve své uvolněné měnové politice.



Rovněž ale nelze vyloučit ani možnost dřívějšího utahování měnové politiky, zejména pokud by se evropské ekonomice i nadále dařilo nad očekávání. Sice se nedomníváme, že by k tomu došlo dříve, než budeme znát výsledek francouzských prezidentských voleb nebo než se vyřeší otázka financování Řecka a italských bank, postupně ale můžeme očekávat obnovení tlaků ze strany severního křídla vedeného Německem na dřívější ukončení QE. Nicméně ECB ve své komunikaci nadále zůstává velice obezřetná a spíše upozorňuje na rizika směrem dolů - „ Hospodářský výhled v eurozóně je nadále spojen spíše s riziky hospodářského zpomalení a souvisí převážně s globálními faktory.“ Prezident ECB, Mario Draghi, pak neopomněl zdůraznit potřebu strukturálních reforem a poukázal na nutnost součinnosti měnové a fiskální politiky. Pokud je to tedy možné (rozuměj v souladu s fiskálními pravidly EU - Paktem stability a růstu), tak by vlády měly utrácet. Což byla výtka směřovaná především k Německu, jako nejsilnější ekonomice eurozóny, jež ale odmítá být solidární a zadlužovat se. Na včerejším zasedání byla rovněž zveřejněna nová makroekonomická prognóza, v níž se můžeme dočíst o zlepšující se ekonomické situaci, na jejímž základě upravila ECB svůj výhled. V letech 2017 a 2018 očekává o desetinku rychlejší růst 1,8% a 1,7% oproti původním 1,7% a 1,6%. Také pozměnila inflační výhled. Pro letošek dokonce o 0,4 pb. na 1,7%, což se pozitivně projevilo na výnosech dluhopisů. V reakci na dobré zprávy pak mírně posílilo i euro.



Roman Sedmera

O tom, že se vyplatí pozorně číst tiskovou zprávu z měnově-politického zasedání, svědčí i fakt, že tam můžeme nalézt odpověď na jednu velmi často kladenou otázku - kdy konečně začne ECB zvyšovat své úrokové sazby . Odpověď zní - „