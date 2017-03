Páteční rozuzlení ke zvýšení USD sazeb se blíží

V lednovém reportu překvapil slabý nárůst mezd jen o 0,1% navzdory zvýšení minimální mzdy. Růst mezd obecně signalizuje silnou poptávku po pracovnicích. Zároveň motivuje osoby, které to již s hledáním práce vzdaly, aby se na trh práce aktivně vrátily. To je aspekt, který šéfka Fedu Yellenová zmiňovala v minulosti několikrát. V únoru se očekává nárůst o 0,3%.

Tvorba pracovních míst v lednu zrychlila na 227 tisíc. Existují signály, že by uplynulý měsíc mohl být ještě lepší a výrazně nad tím, co Fed nejspíš považuje za nutné minimum ke zvýšení sazeb.

Nezaměstnanost v lednu dosáhla 4,8%. Leden byl tak sedmnáctým měsícem v řadě, kdy se nezaměstnanost nedostala nad 5%. V únoru by tomu nemělo být jinak, očekávání jsou nastavena dokonce o jednu desetinu procenta méně: 4,7%.

A co efekt Trumpova zákazu přijímání zaměstnanců do státní správy? Zákaz přišel na konci ledna, takže se do lednových čísel nedostal. V únoru by se ale již projevit mohl. V lednu jednalo o 4 000 nových míst. V celkovém obrázku tedy nic významného.