Rozbřesk: Po inflaci by i mzdy měli potvrdit blížící se konec intervencí

Dalším dílem do skládačky “konec intervencí” by dnes měl být vývoj mezd - nominální tempo by mělo ke konci roku 2016 dál zrychlovat. Již včerejší vyšší únorová inflace zvýšila pravděpodobnost rychlejšího ukončení intervencí - na začátku druhého kvartálu 2017.

Důležitou zprávou je, že inflace výrazněji zrychlila také kvůli rychlejšímu růstu jádrové inflace - korigovaná inflace bez pohonných hmot rostla v únoru o 2,1 %, tedy nejrychleji od roku 2008. Právě tato inflace odráží nejlépe domácí inflační tlaky, o které centrální bance ve finále jde (i když v tuto chvíli jsou zkreslené zaváděním EET). Díky tomu se dostala celková inflace opět výrazněji nad poslední prognózu ČNB - a to již v prvním měsíci po zveřejnění prognózy. Navíc ČNB v doprovodném komentáři včera otevřeně přiznala, že poslední inflační čísla představují nové lehké “pro-inflační” riziko. Sečteno, podtrženo, zdá se, že konec intervencí se skutečně blíží.

Na globálních trzích dnes bude klíčové sledovat výsledky z amerického trhu práce, které by měly jenom potvrdit záměr Fedu zvýšit v březnu sazby. Dolar na to zatím nereagoval pozitivně, protože velká část pozornosti byla do včerejška věnována ECB. Mario Draghi včera představil vyšší inflační prognózu a celkově viděl svět v růžovějších barvách. To pomohlo euru k 1,06 EUR/USD. Draghi si dal ale záležet, aby trhy neinterpretovaly včerejší komentáře jako náznak dalšího osekání politiky QE. S takovým krokem ECB pravděpodobně počká minimálně do podzimu - jádrová inflace bude tou dobou pravděpodobně výše a budeme mít za sebou francouzské volby. I proto si na výraznější pozitivní obrat eura na frontě s dolarem budeme muset počkat alespoň do letních měsíců.

FOREX

Region

Forint se zlotým se včera na frontě s eurem dostaly do defenzivy a zlotý dokonce oslabil na třítýdenní minima. Vyšší únorová inflace v Česku na korunu vliv ani mít nemohla. Vývoj forwardových kurzů je v posledních dnech každopádně z hlediska exportérů příznivý.



Dnes korunu, respektive ČNB, zajímá vývoj mezd za poslední kvartál loňského roku.



EUR/USD/GBP

Nová optimističtější prognóza ECB posunula kurz eurodolaru nad 1,06, ale zde se neudržel a před dnešními statistikami z trhu práce v USA propadl zpět pod tuto hranici.



Únorové payrolls přitom budou zřejmě velmi silné a zacementují tak očekávání, že Fed zvýší příští středu úrokové sazby. To bude eurodolar tlačit v následujících seancích níže, stejně jako nejistota před blížícími se volbami v Holandsku (rovněž ve středu), kde mohou výrazně zabodovat krajně euroskepticky laděné strany.