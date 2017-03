Prodej nových aut v Číně zrychlil růst

Prodej nových automobilů v Číně se v únoru 2017 meziročně zvýšil o 22,4 procenta na 1,9 milionu vozů a rostl nejrychlejším tempem od loňského srpna. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil čínský svaz výrobců automobilů (CAAM). V lednu se odbyt zvýšil o 0,2 procenta a v prosinci rostl o 9,5 procenta. Za letošní první dva měsíce vykázal sektor meziroční zvýšení prodeje o 8,8 procenta.

V celém loňském roce se prodej aut v Číně zvýšil o téměř 14 procent na 28 milionů vozů. Tempo růstu tak bylo nejrychlejší od roku 2013. CAAM nicméně v lednu předpověděl, že letos by měl prodej stoupnout pouze o pět procent na 29,4 milionu vozů v důsledku omezení daňových stimulů pro vozy s motory o menším objemu.



Předloni se poptávka po autech v Číně ocitla pod zvýšeným tlakem v důsledku zpomalování růstu čínské ekonomiky. Situace na trhu se však zlepšila, když Peking začátkem října 2015 snížil daň z obratu u automobilů s objemem motoru do 1,6 litru. Daň tehdy klesla na pět procent z předchozích deseti. Letos ale sazba daně vzrostla na 7,5 procenta, příští rok by se měla vrátit na deset procent.



Čína je největším automobilovým trhem na světě, v roce 2009 na tomto postu vystřídala Spojené státy. Země je klíčovým odbytištěm i pro českou automobilku Škoda Auto.

(Zdroj: Reuters, ČTK)