Saudi břidlicím: Nečekejte, že vám OPEC bude uvolňovat místo

Podle zdrojů blízkých jednáním čelní představitelé ropného sektoru v Saúdské Arábii při schůzce se zástupci nezávislých amerických těžařů mimo jiné uvedli, že US firmy nemohou počítat s tím, že by ropný kartel prodloužil své produkční škrty, aby tím kompenzoval rostoucí produkci z amerických ropných polí.Saúský ropný ministr Khalid al-Falih k tomuto poznamenal, že US břidlice nedostanou v tomto ohledu nic zadarmo.Schůzka hlavních producentů byla svolána na popud SA a měla za cíl diskutovat o situaci a vývoji trhu a ujasnit výhled pro US břidlicovou produkci.Žádná "oficiální" vyjádření zástupců zúčastněných stran nejsou k dispozici.Al-Falih v úterý naznačil, že z jeho pohledu světové zásoby ropy klesají pomaleji na začátku roku, než se původně očekávalo.Další oficiální míting členů ropného kartelu OPEC je naplánován na 25 května a měl by se na něm řešit především další postup omezení produkce.