Český plat z pohledu US: Chudneme, chudneme.

Před čtrnácti dny proběhla českými médii zpráva o zařazení českých vládních dluhopisů vydaných v CZK do skupiny "rozvíjející se trhy". Doporučení bylo přijato poté, co český příjem na obyvatele zůstává po dobu tří let pod hranicí stanovenou pro rozvinuté země.

Jak se to mohlo stát, když v ČR probíhá růst ekonomiky, průměrných platů, ke konci roku 2016 více jak 4%?

Pohled na český průměrný plat v USD

Docela jiný pohled se na vývoj průměrného platu v ČR naskytne při přepočtu na USD. Nejvyšší hodnota byla na konci roku 2009, následně průměrný plat mírně klesal po dobu čtyř let. Na začátku roku 2015 pak přišel prudký propad platu o 15% a poslední dva roky zůstává úroveň průměrného platu přepočtená na USD na stejné nízké hodnotě.

Český průměrný měsíční plat na úrovni 1425 USD ke konci roku 2009 zaznamenal do roku 2016 pokles o 20% na částku 1143 USD.

Podobný pohled se nám naskytne i na makroekonomické statistiky a české HDP, vyjádřené v USD. na konci roku 2015 vykazuje české HDP nárůst solidních 5.5%, stejná částka vyjádřená v USD znamená pokles 5%.

Kurzové změny

V posledních letech se totiž podstatně změnily poměry české koruny: V listopadu 2013 začala ČNB oslabovat korunu a zafixovala tak kurz koruny zpočátku na 27.50 a později 27Kč, od poloviny roku 2014 do začátku roku 2015 pak posílil dolar vůči euru.