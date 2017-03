Fed to tentokrát myslí vážně. Kdy přijde hlavní šok pro trhy?

Americká monetární politika se bezesporu dostala do nové fáze. Trhy se dlouho odmítaly smířit s tím, že Fed se skutečně hodlá chovat podle toho, co říká. Že tedy letos třikrát zvýší sazby o 0,25 procentního bodu. Investoři totiž mají v paměti období, kdy Fed o zvyšování sazeb hovořil také, ale nakonec k němu nepřikročil. Došli tak k závěru, že nakonec vždy zvítězí hrdličky. Nicméně minulý týden je po zasedání FOMC čekalo překvapení.



Momentálně je tedy zřejmé, že investoři by se měli připravovat na rychlejší zvedání sazeb. To může teoreticky vyvolat na trzích šok, ovšem je tu i jedna dobrá zpráva: Nezdá se, že by Fed změnil svůj cíl konečné výše sazeb. Jinak řečeno, zvýšila se rychlost přesunu ke konečné destinaci, ovšem tato destinace se nezměnila. A co vlastně stojí za posunem Fedu k více jestřábímu pohledu?



V první řadě je zřejmé, že po zvednutí sazeb v prosinci došlo k uvolnění finančních podmínek v americké ekonomice. Akciové trhy totiž rostly a dolar oslabil. K tomu v posledních měsících došlo ke zvýšení jádrové inflace a nyní se čeká, že na konci letošního roku bude inflační cíl Fedu překročen. Na druhou stranu bychom určitě neměli čekat nějaký obecný posun k vyšší inflaci. Naše modely ukazují, že v roce 2018 se bude stále pohybovat kolem 2 %.



Aktuální ekonomická data ukazují, že aktivita v americké ekonomice se nyní pohybuje zhruba na dvojnásobku konsenzu pro tento rok, který hovoří o 2% růstu. To také znamená, že zhruba dvojnásobně převyšuje trendový růst produktu. Využití kapacit v ekonomice tudíž pravděpodobně roste mnohem rychleji než dříve. V oficiálních statistikách HDP se tento vývoj zatím neprojevil, ale je pravděpodobné, že následující měsíce přinesou zvyšování projekcí růstu produktu v letošním roce. Janet Yellenová tvrdí, že Fed „není za křivkou“, což může být pravda, ale inflace a nezaměstnanost se nacházejí blízko jeho cíle a ekonomika pravděpodobně roste rychleji, než Fed v prosinci čekal. A jeho politika je stále akomodační.



Míru této akomodace můžeme posuzovat podle toho, jak se současné reálné sazby vzdalují odhadům sazeb rovnovážných. Ty se podle Yellenové nalézají u nuly a sazby skutečné kolem minus jednoho procenta. Akomodace tedy dosahuje asi jednoho procentního bodu a to musí za současné situace brzy skončit. Fed odhaduje, že v delším období by se rovnovážné sazby mohly pohybovat mezi 1 – 1,5 %, i když kolem podobných odhadů panuje značná nejistota. Pokud by ale tyto odhady byly relevantní, reálné sazby by se musely posunout zhruba na 1 % a nominální na 3 %. Hlavní šok tedy trhy pravděpodobně čeká až ve chvíli, kdy se začnou odhady rovnovážné úrovně sazeb posouvat nahoru.



Projekce růstu HDP v USA podle konsenzu ekonomů a podle modelů společnosti Fulcrum AM shrnuje následující graf:

Autor: ekonom a investor Gavyn Davies



(Zdroj: Fulcrum AM, Financial Times)