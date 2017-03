Co nyní ovlivňuje trhy? / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 6. 3. 2017

Býci nadále vládnou akciovým trhům a prozatím se nezdá, že by měl jejich optimismus pohasnout. Akciové indexy tak zůstávají poblíž svých historických maxim, přičemž volatilita se dál krčí u nejnižších hodnot, jaké jsme měli možnost v posledních letech pozorovat. Největší zásluhu na této situaci mají spekulace ohledně možných ekonomických stimulů nového amerického prezidenta. Trumpovi prozatím vychází jeho taktika slibů bez bližší konkretizace, jak chce svých cílů dosáhnout.

Je však pouze otázkou času, kdy dojde spekulantům jejich trpělivost a budou své sázky postupně opouštět. Trump tak musí, a to co nejrychleji, představit opravdu jasné nástroje, které by jeho sliby přiblížily realitě. V opačném případě nás čeká cenová korekce, která své dno může najít až na úrovních, které předcházely Trumpově listopadovému zvolení.

Dalším zajímavým tématem, kterému začínají trhy věnovat čím dál větší pozornost, je blížící se zasedání měnového výboru Fed. To se odehraje už v příštím týdnu, konkrétně v úterý a ve středu. Dle aktuálních indikací to přitom vypadá, že bychom měli být svědky prvního navýšení úrokových sazeb v letošním roce, přičemž tato restrikce by neměla být poslední. Při svém nedávném proslovu totiž Yellenová poměrně jasně naznačila, že se letos budou sazby zvedat až čtyřikrát.

Jiří Šimara, CYRRUS

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 6. 3. 2017.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

3. 3. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 974,23 961,33 950 ↓ -1,32 945 - 990 2 4 Dow Jones (US) 21 005,71 20 852,83 20 850 ↓ -0,73 19 500 - 22 005 3 3 NASDAQ (US) 5 870,75 5 843,00 5 875 ↓ -0,47 5 500 - 6 022 3 3 FTSE 100 (VB) 7 374,26 7 342,50 7 435 ↓ -0,43 7 000 - 7 530 4 2 DAX (Něm.) 12 027,36 11 927,33 12 060 ↓ -0,83 11 000 - 12 290 3 3 Nikkei 225 (Jap.) 19 469,17 19 379,33 19 685 ↓ -0,46 18 000 - 19 955 4 2

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

3. 3. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 974,23 962,50 983,50 ↓ -1,20 850 - 1 003 4 2 Dow Jones (US) 21 005,71 20 845,50 21 235 ↓ -0,76 17 800 - 22 505 3 3 NASDAQ (US) 5 870,75 5 841,17 6 040 ↓ -0,50 5 100 - 6 106 4 2 FTSE 100 (VB) 7 374,26 7 438,33 7 503 ↑ 0,87 7 000 - 7 610 5 1 DAX (Něm.) 12 027,36 11 782,50 12 238 ↓ -2,04 9 500 - 12 405 4 2 Nikkei 225 (Jap.) 19 469,17 18 871,33 19 129 ↓ -3,07 16 000 - 20 150 2 4

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Jiří Šimara, Tomáš Menčík - CYRRUS

- CYRRUS Michal Belan - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers