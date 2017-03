Zaplatila Fortuna za Hattrick férovou cenu?

Fortuna zveřejnila první konkrétní čísla ohledně akvírované společnosti, která ukazují, že Fortuna za nakoupenou firmu nepřeplatila ve srovnání se svou vlastní tržní hodnotou, pokud nebude doplácet 50 mil. EUR za lepší výkon nakoupených aktiv a pokud předpokládáme, že akvírovaná aktiva jsou schopna generovat podobný růst jako Fortuna samotná.

Čísla ukazují, že nová Fortuna vyroste o cca 50 % co do tržeb i zisků. Tržby Hattrick za 2016 činily 62 mil. EUR, tj. cca 58,5 % tržeb staré Fortuny. Provozní zisk EBITDA byl 12,4 mil. EUR bez podílu na joint venture ve španělské pobočce, takže pořád nemáme přesná čísla za celou nakoupenou část. Nicéně EBITDA, která je známá, dělá 55 % EBITDA staré Fortuny. Čistý dluh firmy je cca 2 mld. EUR.

Aby Fortuna zaplatila cenu obdobnou své tržní kapitalizaci 193 mil. EUR, tak by měla zaplatit za tato aktiva cca 105 mil. EUR. To odpovídá rozpětí zaplacené ceny 85 mil. EUR plus dalších 50 mil. EUR pokud nakoupená aktiva budou dobře performovat.

Základní nákupní cena firmy 85 mil EUR je tedy nižší než poměrná tržní hodnota Fortuny samotné. Pokud ale Fortuna zaplatí oněch dodatečných 50 mil. EUR, tak celkově zaplatí 137 mil. EUR a o cca 30 % přeplatí oproti své vlastní hodnotě, ale zase získaná aktiva budou lépe performovat.

Martin Vlček

Analytik ​​

BH Securities a.s.