Gross: Klíčová hranice 2,64% pro US desítky se blíží

Podle dluhopisového guru Billa Grosse se trh US Treasuries blíží svému klíčovému okamžiku. Výnos desetiletých US Treasuries se zvýšil na 2,58% a blíží se tak klíčové hranici 2,6%, která odstartuje medvědí fázi dotyčného trhu.Výnos "desítek" roste již 8 seancí v řadě, což je nejdelší souvislý pohyb tímto směrem od března 2012.Hranice 2,6% respektive přesněji 2,64% je považována z mnoha ohledů za zcela zásadní a klíčovou. Výnosy amerických "desítek" se od loňského minima na úrovni 1,32% zvedají již téměř o 100%. Pokles ceny doprovázející růst výnosů akceleroval po překvapivém zvolení Donalda Trumpa do funkce US prezidenta kvůli očekáváním růstu fiskálních výdajů, snižování daní a regulace.Podle Grosse je význam hranice 2,6% u amerických "desítek" z pohledu finančního světa mnohem důležitější než například hranice 20 000 bodů indexu DJIA Analytici očekávají, že růst dolarových sazeb příští týden podpoří další růst výnosů směrem k prolomení zmíněné hranice. Překonání důležité technické hranice by mohlo podpořit další růst výnosů směrem ke 3% a výše.Podle některých analytiků bude hranice 2,6% "bráněna" silným zvýšením poptávky. Při takové úrovni výnosů mnozí velcí hráči naznačovali ochotu začít opět nakupovat, což by mohlo začít výnosy opět snižovat.