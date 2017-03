Ani rekordní tržby Lega nestačily překonat konkurenta Mattel

Dánský výrobce stavebnic Lego loni zvýšil tržby na nový rekord. Růst však byl proti předchozímu roku nízký, firmě se nepodařilo překonat výrobce hraček Mattel a stát se největším výrobcem hraček na světě. Tržby se podle dnešního prohlášení zvýšily o šest procent na 37,9 miliardy dánských korun, což je v přepočtu 137,8 miliardy Kč.



V roce 2015 tržby firmy vzrostly až o 25 procent. Provozní zisk společnosti se loni zvýšil o 1,7 procenta na 12,4 miliardy DKK a čistý zisk o 2,1 procenta na 9,4 miliardy DKK. Firma loni značně investovala do rozšíření kapacit.



"Náš výkon byl do roku 2016 absolutně fenomenální, někteří by řekli nadpřirozený. Náš růst nyní zpomalil a je více v souladu s tím, čemu říkáme udržitelná hladina růstu," citovaly zpravodajské agentury vyjádření finančního ředitele firmy Johna Goodwina.



Mezi nejoblíbenější patřily podle firmy stavebnice Lego Ninjago, Lego City, Duplo, Star Wars a Lego Friends. Prodej v Evropě firma označila za povzbudivý a v Číně vidí velký potenciál. Prodej ve Spojených státech stagnoval, napsaly agentury AP a Reuters.



Firmu založil v roce 1935 Ole Kirk Christiansen a pojmenoval ji podle dánského výrazu "leg godt", což znamená "hezky si hrajte". Christiansenové jsou nyní nejbohatší dánskou rodinou. Společnost má výrobní závody v Dánsku, Maďarsku, Mexiku a v České republice. Loni otevřela továrnu v Číně, která by měla zajišťovat většinu dodávek pro asijský trh.



Lego loni podle příjmů zůstalo druhým největším výrobcem hraček na světě za firmou Mattel, jejíž příjmy činily 5,46 miliardy USD (139,8 miliardy Kč). Příjmy třetí firmy Hasbro dosáhly 5,02 miliardy USD (128,5 miliardy Kč).

(Zdroj: Reuters, ČTK)