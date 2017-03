12.h - Evropa čeká na ECB a snaží se ignorovat propad ropy, euro posiluje, BCPP kolem včerejšího závěru. Fortuna po výsledcích nad 100 Kč

Evropské akciové trhy v průběhu dnešního dopoledne pouze hledají další směr a vyčkávají na rozhodnutí ECB o nastavení své měnové politiky. Výrazně negativně působí propad cen ropy po včerejších datech z USA a komentářích. WTI klesá pod 50 USD Od rozhodování ECB se neočekává žádná změna nastavení, ale mohly by přijít důležité ekonomické komentáře případně změny ve výhledech. Euro si dnes dopoledne bere zpět své včerejší ztráty vůči dolaru Americká měna vůči dalším hlavním párům spíše nejistá. Ropa pokračuje ve včerejší výrazné korekci se ztrátami blízko 7% za obě seance. Kromě pokračujícího růstu stavu zásob a produkce v USA se přidávají zprávy o plánovaném navyšování produkce v Iráku ve druhé polovině roku a zprávy celkově zpochybňující snahy OPECu po stabilizaci ropného trhu a jeho odhodlání v nich později dále pokračovat. Podle některých analytiků by důležitá psychologická úroveň 50 USD mohla být do budoucna spíše stropem nežli případným dnem. BCPP v průběhu dopoledne osciluje kolem včerejšího závěru. Proti zájmu o akcie Erste se staví korekce na ČEZ , KB a Monetě. O2 klesá pod 270 Kč Fortuna se nehledě na výsledkové zklamání vrací nad 100 Kč