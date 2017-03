50 USD za barel bude spíše strop než dno?

Ceny US WTI ropy včera poklesly skokově do blízkosti hranice 50 USD za barel. Korekce byla největší pokles od loňského února a cena se dostala nejníže od prosince 2016. Hlavním důvodem byly statistiky o růstu zásob a produkce v USA. Produkce v uplynulém týdnu byla poprvé po dlouhé době vyšší než před rokem.Podle některých expertů bude hranice 50 USD spíše stropem nežli možným dnem. Hlavním zdůvodněním pro takové odhady je přitom argumentace v tom smyslu, že stabilizující snahy OPECu a některých "nečlenů" shrnuté v loňské listopadové dohodě se zatím míjí zamýšleným účinkem a ke stabilizaci trhu v podstatě nijak nepřispívají. Místo na trhu uvolněné v rámci dohody zaplňují producenti, kteří se dohody neúčastní v čele s US břidlicemi.Podle některých komentářů také samotné plnění listopadových dohod je poněkud problematické, protože sice se uvádí, že celkově jsou dohody plněny lehce pod 90%, ale drtivá většina snižování produkce připadá výhradně na Saúdskou Arábii a Kuvajt. Bez jejich započtení je plnění dohody někde v blízkosti 50%, což je nedostatečné. Podle analytiků SA a Kuvajt nebudou dlouhodobě ochotny nést tíhu plnění dohod výhradně na svých bedrech.Navíc se ukazuje, že se sice snížila celková produkce, ale ne už vývozy. Ty zůstávají na prosincových úrovních.Proto se mnozí analytici domnívají, že hranice 50 USD za barel bude pro ropu v následujících obdobích spíše stropem, přes který bude obtížné přejít. Podle Commerzbank letos ceny ropy poklesne kvůli výše jmenovaným důvodům směrem ke 40 USD za barel.