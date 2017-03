Spekulace před ECB pomáhají euru vzhůru

Společná evropská měna včera utrpěla pouze menší ztráty i přes podporu, kterou dostal dolar v podobě nových amerických dat. Euro využívalo rostoucích evropských výnosů, do kterých se promítaly spekulace před dnešním jednáním ECB. Zdá se, že spekulace o výsledku jednání centrální banky jsou ve hře také dnes ráno, kdy se eurodolar zvedá na 1,0555 EURUSD.



ECB by měla nechat nastavení svých hlavních nástrojů beze změny. Také podle nás s velkou pravděpodobností zopakuje prosincový plán snížit po březnu objem QE a s nižšími nákupy dluhopisů (60 mld. EUR) pak vytrvat do konce roku. Ačkoli jsou data z ekonomiky eurozóny slušná a inflace stoupla, ECB bude vnímat fakt, že jádrová inflace zůstává níž a že Evropu čeká série voleb představujících riziko. Vzhledem k tomu nebude spěchat s ohlášením dalšího odbourávání měnové podpory.



Na trhu však sledujeme nárůst dluhopisových výnosů i OIS a zároveň odolnost, respektive aktuálně růst eura. Informace z dnešního jednání ECB by totiž mohly obsahovat náznaky, že postoj centrální banky už není tak holubičí jako dříve. Inflační prognóza by se měla posunout výš a banka možná uvede, že rizika pro hospodářský růst se vyrovnávají, zatímco dříve hovořila o převažujících negativních rizicích. Nadto se dnes objevují spekulace, že ECB neoznámí prodloužení programů TLTRO. Tyto programy zaměřené na poskytování dlouhodobé likvidity určené na úvěry byly původně nastavené do roku 2018.





Pokud by nakonec banka zůstala jen u úpravy inflačního výhledu, neprovedla v rétorice další změny a nadále zdůrazňovala nízkou jádrovou inflaci euro by to zřejmě zklamalo a dluhopisy by dostaly prostor ke korekci nedávných ztrát. Naopak lehké jestřábí náznaky, by potvrdily aktuální trendy podporující euro či bankovní akcie a naopak doléhající na dluhopisy či zlato Euro je měnou, které se ráno vůči dolaru daří lehce posilovat, jen a libra naopak ztrácejí. Komoditní měny se stále ještě nacházejí pod menším tlakem v dozvuku včerejšího propadu ropy . Dnes se už ropa stabilizuje. Zlato ráno pokračuje v poklesu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:43 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 27.0209 0.0022 27.0590 27.0163 CZK/USD 25.5686 -0.2547 25.6728 25.5627 HUF/EUR 310.6200 -0.1062 311.2400 310.3700 PLN/EUR 4.3150 0.0348 4.3138 4.3050

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3039 0.2582 7.3077 7.2751 JPY/EUR 121.4150 0.6716 121.4200 120.5000 JPY/USD 114.8910 0.3915 114.8900 114.3900

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8699 0.2756 0.8701 0.8654 CHF/EUR 1.0728 0.2767 1.0731 1.0693 NOK/EUR 9.0389 0.3294 9.0443 8.9900 SEK/EUR 9.5511 0.0564 9.5608 9.5379 USD/EUR 1.0569 0.2647 1.0570 1.0525

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3335 0.3334 1.3344 1.3273 CAD/USD 1.3512 0.1445 1.3519 1.3481

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny