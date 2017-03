Evropa v úvodu hledá směr, AkzoNobel +14 %

Evropské akciové trhy se na počátku dnešního obchodování pohybují bez výraznějších změn v těsné blízkosti včerejšího závěru a navazují tak na obdobný vývoj na Wall Street. V centru pozornosti investorů je dnes zasedání ECB, kde ale nelze očekávat výraznější změny v nastavení její politiky. Euro zatím mírně roste, konkrétně o 0,2 % na hladinu 1,056 EUR/USD.



Velké ztráty zaznamenala ropa, která se po zveřejněných zásobách v USA dostala až do blízkosti 50 USD za barel. Pod tlakem je tak celý komoditní sektor, přičemž z ropných společností Tullow Oil odepisuje 3,7 % a více než procento Statoil, Shell nebo Eni. Anglo American pak oslabuje o 3,8 % a například BHP Billiton 3 %.



Francouzský Carrefour ztrácí 4 % a dostává se na nejnižší hodnoty za poslední tři měsíce poté, co firmě poklesl zisk díky zhoršení situace na domácím trhu.



Výrazně v plusu je naopak AkzoNobel, která přidává 13,9 % po zprávách, že firma odmítla nabídku na převzetí ze strany PPG Industries ve výši 83 EUR na akcii, což by znamenalo 29% prémii proti včerejšímu závěru.



Celoevropský Euro Stoxx 50 zpevňuje o 0,1 %, když britský FTSE 100 naopak oslabuje o 0,4 % a francouzský CAC 40 stejně jako německý DAX o 0,1 %.