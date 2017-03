Česká inflace míří dál nad cíl, konec intervencí se blíží

Česká inflace se za únor vyšplhala ještě výše nad cíl centrální banky (na 2,5 %) a překonává tak hned poslední čerstvou únorovou prognózu. To zvyšuje pravděpodobnost ukončení intervencí již v průběhu druhého kvartálu 2017.

Hlavní motory inflace sice nejsou nijak zvlášť stabilní - dynamiku cen ženou vpřed především dražší potraviny, pohonné hmoty a zdražování v pohostinství a hoteliérství (pravděpodobně kvůli EET). Ceny však (i když pomaleji) rostou napříč spotřebitelským košem a nízká nezaměstnanost v kombinaci s rostoucími mzdami bude pravděpodobně udržovat inflační dynamiku poblíž cíle ČNB i ve chvíli, kdy odezní efekt dražšího benzínu a EET. I proto s blížícím se koncem prvního kvartálu (a tvrdého závazku ČNB) budou také růst sázky na opuštění intervenčního režimu ČNB. Jen za první březnový týden sázky na silnější korunu odhadem vzrostly o necelé 4 miliardy euro - to je podobně silné tempo jako na začátku leda 2017. My dál věříme, že centrální banka opustí intervenční režim již v průběhu druhého kvartálu 2017. I když je tedy koruna v tuto chvíli podle většiny dostupných měřítek překoupená, příliv peněz do korun před březnovým zasedáním ČNB poleví jen těžko.