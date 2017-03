ČEZ: Czech Coal by chtěla koupit Počerady. Cena cca 4 mld. Kč

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Podle tisku by společnost Czech Coal ráda získala elektrárnu ČEZu Počerady. Údajně by ji měl ČEZ prodat za 4 mld. Kč , což odpovídá 7,4 Kč na akcii. V r. 2013 uzavřely ČEZ a Czech Coal dlouhodobou smlouvu na dodávku uhlí . Czech Coal bude dodávat elektrárně uhlí a součástí smlouvy byla i opce na prodej elektrárny právě společnosti Czech Coal. Připomeňme, že pro ČEZ jsou stěžení modernizované uhelné elektrárny Tušimice, Prunéřov a Ledvice. Ostatní uhelné elektrárny jsou z našeho pohledu určeny k prodeji. Z tohoto pohledu by se jednalo o prodej nejádrového aktiva a prostředky z prodeje by mohly podpořit výplatu dividendy