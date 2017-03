Čtvrteční obchodní seance 9. 3. 2017

Čtvrtek 9. 3. 2017 ---------------------------------

USA: DJIA (-0,33 %), S&P500 (-0,23 %) a NASDAQ (+0,06 %).

Evropa: DAX (+0,01 %), CAC40 (+0,11 %), FTSE 100 (-0,06 %).

Čína: Hang Seng (-1,13 %), Shanghai Comp. (-0,74 %), CSI 300 (-0,63 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+0,34 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

CNY: Index cen výrobců PPI y/y: +7,8 %, oček. +7,7 %, min. +6,9 %.

CNY: Indexy spotřebitelských cen y/y: +0,8 %, oček. +1,7 %, min. +2,5 %.

-------------------------------------------------------------

ECB: (13:45) – Rozhodování o sazbách

ECB: (14:30) – Tisková konference Maria Draghiho

USA: (14:30) - Týdenní změna počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti

USA: (16:30) – Týdenní změna zásob plynu dle EIA: oček. -59 mld., min. +7 mld.

------------------------------------------------------------

Zámořské akciové trhy zakončily středeční obchodní seanci smíšeně. Přes dobrá data je vidět, že reakce na možné zvýšení sazeb v USA není jednoznačná. Americký dolar během včerejší seance pokračoval v růstu na většině měnových párů. Trhy se, po opět dobrých datech, připravují na růst sazeb v USA na zasedání Fedu příští týden. Dnes bude důležité sledovat zasedání Evropské centrální banky. Ta rozhoduje v 13:45 o sazbách a v 14:30 nás čeká tradiční tisková konference guvernéra Maria Draghiho. Hlavním tématem by měla být rostoucí inflace, která se již dostala na inflační cíl, i když zatím pouze díky spíše jednorázovým položkám jako jsou ceny energií a potravin. Jádrová inflace stále zaostává. Bylo by překvapením (dobrou zprávou pro euro), kdyby kvůli vyšší inflaci ECB začala mluvit o přísnější měnové politice.Dnes lze čekat velmi volatilní seanci, s otevíráním dopoledních pozic by bylo vhodné počkat do odpoledních hodin, po zveřejnění zásadních makrodat.