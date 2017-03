Hamm: Přílišné břidlicové hýření může zabít ropný trh

Břidlicový miliardář Harold Hamm včera varoval, že přílišné "hýření" tohoto sektoru by mohlo přivodit další ropný krach. Hamm tak z pozice jednoho z lídrů sektoru poměrně překvapivě reagoval na včerejší vyjádření několika velkých břidlicových firem o plánech na navýšení jejich investičních výdajů v tomto roce a na vládní prohlášení, že produkce ropy v USA v příštím roce s největší pravděpodobností překoná dosavadní rekord z roku 1970.OPEC také včera uvedl, že bude bedlivě sledovat a vyhodnocovat vývoj břidlicové těžby aby z něj mohl vyvodit svou další reakci. Ropa se včera v reakci na zmíněné zprávy propadla o 5% a je na novém letošním minimu.Podle Hamma může břidlicová těžba v USDA jít na poměrně vysoké úrovně. Mělo by se tak ale stát v nějakém rozumném časovém a množstevním horizontu, protože jinak by to mohlo odrovnat celý ropný trh.Hamm vede jednoho z lídrů sektoru v podobě Continental Resources operující v polích Bakken v Severní Dakotě a Oklahomě.Vedení Adanarko Petroleum oznámilo, že firma letos navýší své investice o 70% oproti loňskému roku. EOG Resources navýší své investice o 44%, Exxon o 33%.Celkový počet aktivních vrtů se tento měsíc zřejmě přehoupne přes hranici 600. Nárůst aktivních vrtů je nejsilnější od roku 2012.Analytici EIA odhadují, že US ropná produkce v příštím roce překoná hranici 10 miliónů barelů denně, což představuje více jak 10procentní nárůst oproti současným úrovním.