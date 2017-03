Rozbřesk: Česká inflace míří dál nad cíl, ECB by měla přešlapovat na místě

Dnes by se měla česká inflace za únor vyšplhat ještě o něco málo výše nad cíl centrální banky (na 2,4 %). Hlavní motory inflace sice nejsou nijak zvlášť stabilní - dynamiku cen ženou vpřed především dražší potraviny, pohonné hmoty a zdražování v pohostinství a hoteliérství (pravděpodobně kvůli EET).

Ceny však (i když pomaleji) rostou napříč spotřebitelským košem a nízká nezaměstnanost v kombinaci s rostoucími mzdami bude pravděpodobně udržovat inflační dynamiku poblíž cíle ČNB i ve chvíli, kdy odezní efekt dražšího benzínu a EET. I proto s blížícím se koncem prvního kvartálu (a tvrdého závazku ČNB) budou také růst sázky na opuštění intervenčního režimu ČNB. Jen za první březnový týden sázky na silnější korunu odhadem vzrostly o necelé 4 miliardy euro - to je podobně silné tempo jako na začátku leda 2017. My dál věříme, že centrální banka opustí intervenční režim již v průběhu druhého kvartálu 2017. I když je tedy koruna v tuto chvíli podle většiny dostupných měřítek překoupená, příliv peněz do korun před březnovým zasedáním ČNB poleví jen těžko.

To Evropská centrální banka se na konec své politiky kvantitativního uvolňování zatím příliš nepřipravuje. I když se inflace po čtyřech letech vyšplhala na cíl centrální banky a z reálné ekonomiky chodí samá dobrá čísla, centrální bankéři ve Frankfurtu budou opatrnější. Nová prognóza sice na letošní rok posune inflaci vzhůru (ze 1,3 na 1,6 %), s výhledem na roky 2018 a 2019 se ale moc hýbat nebude. Jádrová inflace přitom zatím stále zůstává hodně nízká (0,9 %) a eurozónu v nejbližších měsících čeká adrenalinový volební maraton. I proto si ECB s úvahami nad dalším osekáním QE počká na podzim - jádrová inflace bude tou dobou pravděpodobně výše a budeme mít za sebou francouzské volby. A proto si ještě euro na pozitivní obrat na frontě s dolarem bude muset nějakou chvíli počkat.

FOREX

Region

Zlotému se sice včera nelíbilo posilování dolaru, ale zasedání centrální banky potvrdilo, že se do hledáčku NBP pomalu dostává možnost růstu úrokových sazeb. NBP však stále hovoří až o příštím roce. Banka sice přehodnotila svůj inflační výhled směrem vzhůru, ale hlavní názorový proud v rámci NBP se zdá dostatečně silný. Prezident NBP Glapinski tak i nadále pro letošní rok hlásí stabilitu oficiálních sazeb (to je i náš scénář).



Dnes je v centru pozornosti především zveřejnění odhadu míry inflace v ČR za únor, která by měla vystoupat dále nad cíl ČNB, což bude z hlediska centrální banky jistě zajímavá zpráva.



EUR/USD/GBP

Vynikající výsledek amerického ADP reportu ukázal, že v USA v únoru přibylo téměř 300 tisíc nových pracovních a posunul kurz eurodolaru níže směrem k hranici 1,05.



Dnešek bude však o zasedání ECB, která bude muset přepsat svoji inflační prognózu, neboť hrubě podstřelila svůj odhad inflace. Zajímavé bude, jak se prezident centrální banky M. Draghi vyrovná s faktem, že ECB již splnila svůj cíl a vinou masivních nákupů v rámci QE na trhu dochází dluhopisy některých zemí. Zásadní vzkaz před francouzskými volbami však od Draghiho nečekáme, takže dolaroví býci by měli zůstat v klidu, ačkoliv je může lehce znervózňovat to, jak na popularitě ve francouzském předvolebním klání získává centristický a proevropský kandidát Macron.



V oslabování pokračuje libra a to s tím, jak pokračují přípravy na Brexit. Tento trend do konce března zřejmě vydrží.